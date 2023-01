Annie Wersching: l'attrice di Star Trek Picard e voce del videogame The Last of Us morta a 45 anni

Volto noto del piccolo schermo per la sua partecipazione alle serie Star Trek: Picard, 24 e Bosch, Annie Wersching è morta la mattina del 29 gennaio 2023 in seguito a una lunga malattia.

L'attrice Annie Wersching, nota per i ruoli nelle serie tv Star Trek: Picard, 24, Bosch e Timeless, e voce di Tess nel videogame The Last of Us, è morta di cancro il 29 gennaio 2023, come ha confermato il suo addetto stampa a Deadline. Aveva 45 anni.

Dopo la diagnosi ricevuta nel 2020, Annie Wersching ha continuato a girare ottenendo ruoli importanti nella seconda stagione di Star Trek: Picard, dove ha interpretato la Regina Borg, e in The Rookie. Ha anche doppiato Tess nel popolare videogioco The Last Of Us, che è stato adattato in una serie TV dalla HBO.

Una foto di Annie Wersching

Il marito di Anne Wersching, l'attore Stephen Full, ha rilasciato una dichiarazione: "Oggi c'è un buco cavernoso nell'anima di questa famiglia. Ma ci ha lasciato gli strumenti per riempirlo. Trovava meraviglia nel momento più semplice. Non aveva bisogno di musica per ballare. Ci ha insegnato a non aspettare che l'avventura ti trovi. 'Vai a cercarla. È ovunque.' E la troveremo. Mentre guidavo i nostri ragazzi, i veri amori della sua vita, lungo il tortuoso sentiero della crescita, lei ci gridava ARRIVEDERCI! Lo sento ancora risuonare".

Anne Wersching è nata e cresciuta a St. Louis. Il suo primo ruolo di spicco è stato il personaggio di Amelia Joffe nella soap General Hospital. Poi ha interpretato Renee Walker nella settima e ottava stagione di 24, apparendo in seguito in The Vampire Diaries, Runaways, Extant, Timeless, Bosch e The Rookie.

Uno dei suoi ultimi ruoli è stato nella seconda stagione di Star Trek: Picard, esattamente due decenni dopo il suo debutto sullo schermo in un episodio di Star Trek: Enterprise.

L'attrice lascia il marito e i figli Freddie, 12, Ozzie e Archie, 4.