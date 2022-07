Star Trek: Picard 3, l'equipaggio della USS Enterprise fa ritorno nel teaser trailer

Cresce l'attesa per scoprire quando la terza stagione di Star Trek: Picard verrà distribuita dopo il teaser trailer lanciato in anteprima al San Diego Comic-Con 2022.

Paramount+ ha annunciato il ritorno dell'equipaggio della mitica USS Enterprise con un teaser trailer di Star Trek: Picard 3 lanciato nel corso del panel dedicato allo Star Trek Universe ospitato dal San Diego Comic-Con 2022.

Il breve video mostra il veterano Patrick Stewart ancora una volta nel ruolo di Jean-Luc Picard e anticipa la reunion del cast di Star Trek: The Next Generation per nuove avventutre intergalattiche per la prima volta in oltre 20 anni. Non solo William Riker e Deanna Troi, ma anche gli altri componenti dell'equipaggio della USS Enterprise, inclusi Geordi La Forge, Worf e Beverly Crusher, faranno ritorno.

"Sei bravo solo come quelli che ti circondano", dice Picard nei primi momenti del video. Anche se sembra che Worf non abbia apprezzato particolarmente gli eventi accaduti dopo Star Trek: Nemesis, il teaser si conclude con una nota di speranza. Paramount+ deve ancora svelare la data di uscita ufficiale dell'uscita della terza stagione di Star Trek: Picard che, probabilmente, non arriverà prima del 2023.

"Ricordo di aver visto la premiere di Star Trek: The Next Generation quasi 34 anni fa con mio padre come se fosse ieri", ha detto lo showrunner Terry Matalas in una dichiarazione rilasciata insieme al teaser della terza stagione di Star Trek: Picard. "È stata la scintilla che ha acceso il mio amore per la fantascienza. Quindi, è più che appropriato che la storia di Jean-Luc Picard finisca onori le sue origini con i suoi più cari e fedeli amici degli Stati Uniti. Impresa. Dire che fornire a questi personaggi un adeguato commiato è un eufemismo".