Star Trek: Picard 3, il nuovo trailer della serie anticipa la conclusione della storia (VIDEO)

Ecco il nuovo video promozionale di Star Trek: Picard 3 che anticipa la conclusione della storia con l'ultima puntata, intitolata The Last Generation.

Il profilo Twitter di Star Trek on Paramount+ ha appena diffuso il nuovo trailer dell'episodio finale della serie Star Trek: Picard, finalmente disponibile nelle prossime ore dopo mesi di attesa. Il promo rivela una serie di dettagli relativi alla conclusione della storia, iniziata più di 30 anni fa con The Next Generation.

Secondo quanto riportato da Deadline, la terza stagione è "il messaggio disperato di un amico perduto da tempo attira la leggenda della Flotta Stellare, l'ammiraglio Jean-Luc Picard, nella missione più audace della sua vita, costringendolo a reclutare alleati che abbracciano generazioni vecchie e nuove. Quest'avventura finale lo mette in rotta di collisione con l'eredità del suo passato e nuove esplosive rivelazioni che cambieranno per sempre il destino della Federazione".

Star Trek: Picard 2, Patrick Stewart nel primo episodio

Patrick Stewart riprende il ruolo di Jean-Luc Picard in questa terza stagione di Star Trek e al suo fianco ci saranno LeVar Burton, Michael Dorn, Jonathan Frakes, Gates McFadden, Marina Sirtis, Brent Spiner, Jeri Ryan e Michelle Hurd. Invece, Alex Kurtzman, Akiva Goldsman, Terry Matalas, lo stesso Stewart, Heather Kadin, Aaron Baiers, Rod Roddenberry, Trevor Roth, Doug Aarniokoski e Dylan Massin sono i produttori esecutivi della terza stagione e Terry Matalas è lo showrunner.

La sinossi dell'ultima puntata di Star Trek: Picard, intitolata The Last Generation, recita: "Jean-Luc Picard e diverse generazioni di equipaggi, vecchi e nuovi, lottano insieme per salvare la galassia dalla più grande minaccia che abbiano mai affrontato mentre la saga di Star Trek: The Next Generation arriva a un'elettrizzante, epica, conclusione."