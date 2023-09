Star Trek: Picard, Patrick Stewart commenta il finale originale e anticipa un possibile sequel

La leggenda di Star Trek Patrick Stewart ha rivelato che il finale originale della terza stagione di Picard, a quanto pare, è stata una sua idea e ha fatto riferimento a un possibile continuo della storia del personaggio.

In uno splendido articolo pubblicato sul TIME sul suo ritorno al ruolo di Jean-Luc Picard, Stewart ha confermato che in origine aveva accettato di girare solo tre stagioni dello spin-off di Star Trek, con un finale piuttosto toccante.

"Quello che volevo vedere alla fine della serie [...] era un Jean-Luc soddisfatto", ha spiegato. "Volevo vedere Picard perfettamente a suo agio con la sua situazione. Non ansioso, non in preda alla frenesia, non depresso. E credo che questo significhi che ci sia una moglie in questo contesto".

Stewart ha rivelato che, trascorsi degli anni dalla sua apparizione in Star Trek La Nemesi nel 2002, i confini tra l'attore e Picard si sono fatti più sfumati: "Se io ho trovato il vero amore, non dovrebbe farlo anche lui?", si è chiesto.

Stewart ha sposato sua moglie, Sunny Ozell, nel 2013 e da allora ha deciso che era giunto il momento che anche Picard trovasse l'amore. La scena finale che hanno ideato ne sarebbe stata la conferma... ma lasciava comunque un po' di spazio all'immaginazione.

"Gli sceneggiatori avevano ideato una scena incantevole", ha rivelato. "È il crepuscolo nel vigneto di Jean-Luc. Jean-Luc ci dà le spalle mentre ammira il panorama, con il suo cane al fianco. Poi, fuori campo, si sente la voce amorevole di una donna: 'Jean-Luc? La cena è pronta!'".

Di chi era quella voce? Non è mai stato confermato. Tuttavia, la vera moglie di Stewart, Sunny, ha fatto il suo debutto in Star Trek: Picard.

"È la voce di Beverly Crusher? Quella di Laris? Di qualcuno che non conosciamo? Non è chiaro", ha detto. "Ma a Sunny è stato chiesto di registrare le battute. Ascoltando il richiamo della moglie, Jean-Luc si gira, dice al suo cane: 'Andiamo, ragazzo', e si dirige verso l'interno. Il crepuscolo si trasforma in notte e Picard entra nella storia".

Tuttavia, alla fine la stagione non si è conclusa così, ma con un'inquadratura dell'equipaggio che beve e brinda. Stewart si assume in parte la responsabilità del cambiamento; proprio alla fine della produzione della Stagione 3, Stewart è stato costretto a tornare a New York prima di girare le scene, e gli era stato assicurato che si sarebbero sentiti per finire...

Patrick Stewart e Ian McKellen: un bacio sul red carpet per festeggiare il debutto di Star Trek: Picard

"Ma non ho mai ricevuto la telefonata", ha rivelato.

"Quando ho fatto qualche domanda, venivo rimbalzato", ha aggiunto. "Alla fine qualcuno mi ha detto: 'Lo studio non vuole farlo. È troppo costoso e pensano che non sia necessario'. Io pensavo che fosse fondamentale per il completamento dell'arco di Picard. Ma tant'è: la serie TV si è conclusa con i brindisi, che è un caloroso ed emozionante addio al mio equipaggio preferito della Flotta Stellare. In ogni caso, ora conoscete il mio intento originale".

Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Patrick Stewart potrebbe tornare ancora? La risposta dell'attore

Detto questo, vedremo ancora Picard in futuro?

"Mai dire mai", ha aggiunto. "Sto gentilmente facendo pressione sulla Paramount affinché ci permetta di fare un film sul solo Picard. Non un film della Next Generation, perché ne abbiamo già fatti quattro. Si tratterebbe di un'espansione e di un approfondimento dell'universo così come lo abbiamo visto in Star Trek: Picard. Ne ho parlato con Jonathan, Brent e LeVar, e sono tutti d'accordo. Jonathan è la mia prima scelta per la regia".