Star Trek: Picard, nuova data di uscita per la seconda stagione

Piccolo slittamento di data di uscita per la seconda stagione di Star Trek: Picard, che in italia uscirà su Amazon Prime Video.

Annunciato in origine per febbraio, il debutto della seconda stagione di Star Trek: Picard su Paramount+ è slittato al 3 marzo. I nuovi episodi approderanno ogni settimana sul servizio di streaming. In Italia la serie è disponibile su Amazon Prime Video.

Star Trek: Picard - Patrick Stewart e Isa Briones in una scena del primo episodio

Al momento è in lavorazione la terza stagione di Star Trek: Picard. La star Patrick Stewart ha ripreso il ruolo di Jean-Luc Picard, che aveva interpretato per sette stagioni in Star Trek: The Next Generation. Nella nuova serie, Stewart interpreta Picard mentre naviga nel prossimo capitolo della sua vita. Star Trek: Picard 2 ha una trama che coinvolge il viaggio nel tempo e il ritorno della vecchia nemesi di Picard, Q, interpretato da John de Lancie.

"Beh, io interpreto un idiota, quindi è davvero facile tornare nei suoi panni", ha dichiarato scherzosamente de Lancie a Comicbook, riferendosi a Q. "È stato bello farlo. Non è stato difficile tirarlo fuori di nuovo. Tutti noi interpretiamo ruoli abbastanza vicini a quello che siamo... almeno io lo sono. Le intenzioni sono sempre le stesse. Sono ancora il problema principale di Picard. E sto spingendo".

Patrick Stewart sorprende i fan con lo spot di Paramount+ realizzato per il Super Bowl

Oltre a Patrick Stewart, che è anche produttore esecutivo, e dJohn e Lancie, il cast di Star Trek: Picard include Alison Pill, Isa Briones, Evan Evagora, Michelle Hurd, Santiago Cabrera, Jeri Ryan, Orla Brady e Brent Spiner. Nella nuova stagione, la star di Runaways Annie Wersching interpreterà una classica cattivao di Star Trek, la Regina Borg.

Akiva Goldsman e Terry Matalas sono co-showrunner della seconda stagione di Star Trek: Picard. Michael Chabon, lo showrunner della prima stagione, ha scritto due episodi della nuova stagione. Jonathan Frakes ritorna come regista di più episodi.