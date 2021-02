Patrick Stewart sorprende i fan con lo spot di Paramount+ realizzato per il Super Bowl

Patrick Stewart è il protagonista del divertente spot di Paramount+ che ha debuttato durante il Super Bowl per promuovere la nuova piattaforma di streaming in arrivo il 4 marzo negli Stati Uniti.

Il video mostra infatti le star dei tanti titoli che comporranno il catalogo del servizio che, dopo aver scalato il Monte Paramount, si ritrovano al cospetto del celebre attore che li accoglie per celebrare la loro impresa con un accompagnamento musicale curato da SpongeBob.

Il video con protagonista Patrick Stewart ha sorpreso i fan che non si attendevano l'apparizione della star in uno dei video realizzati per la messa in onda durante l'evento sportivo.

Online c'è chi ha ammesso che non avrebbe mai immaginato di poter vedere la giovane della saga horror di The Ring danzare sulle note di Sweet Victory o l'attore accanto a Snooki.

Il filmato ha inoltre conquistato molti spettatori che hanno ammesso di essere rimasti conquistati e divertiti dalla visione del piccolo momento musicale e delle divertenti reazioni di tutti i protagonisti degli show che sono stati coinvolti.

Stewart tornerà prossimamente sugli schermi con gli episodi della seconda stagione di Star Trek: Picard, che racconta le nuove avventure del personaggio apparso per sette stagioni in Star Trek: The Next Generation.

Al fianco di Stewart, si annoverano nel cast anche Alison Pill, Michelle Hurd, Evan Evagora, Isa Briones, Santiago Cabrera e Harry Treadaway.

La serie è prodotta da CBS Television Studios in collaborazione con Secret Hideout e Roddenberry Entertainment. Alex Kurtzman, Michael Chabon, Akiva Goldsman, James Duff, Patrick Stewart, Heather Kadin, Rod Roddenberry e Trevor Roth sono i produttori esecutivi, Aaron Baiers (Secret Hideout) è co-produttore esecutivo e Kirsten Beyer supervising producer.