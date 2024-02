Star Trek, Nicolas Cage vuole essere nel prossimo film ma a una condizione

Nicolas Cage ha espresso il desiderio di arruolarsi nella Flotta Stellare, con la speranza di diventare un membro dell'equipaggio dell'Enterprise in una futura produzione di Star Trek.

Nicolas Cage e l'amore per Star Trek

Circa un anno fa, Cage aveva fatto una dichiarazione audace, affermando di essere molto più interessato a entrare nel franchise di Star Trek che ad avere un ruolo nell'universo di Star Wars. Da allora Cage non ha più parlato molto di Star Trek, ma nelle ultime ore le cose sono cambiate.

Cage ha partecipato alla 51esima edizione dei Saturn Awards, dove ha ritirato il premio come miglior attore non protagonista per la sua interpretazione di Dracula in Renfield. Sul tappeto rosso, ha parlato di Star Trek a diverse testate, rivelando che, pur non essendo attualmente in trattativa per alcun ruolo, ha avuto diverse discussioni con la Paramount a proposito del franchise.

Parlando con TrekMovie, Cage ha fatto riferimento proprio all'intervista in cui ha espresso la sua preferenza per Star Trek rispetto a Star Wars.

"Beh, la mia passione è più Trekkie. Sono cresciuto guardando Shatner, Nimoy e Bones e quelle storie in televisione possedevano molta saggezza e commenti socialmente rilevanti. Quindi ho sempre avuto un debole per Star Trek. Beh, ne ho sentito parlare, ma finora niente di concreto... Dopo [l'intervista del 2023] ci sono stati alcuni commenti da parte della Paramount, ma chi lo sa? Però sì, vorrei essere su quel ponte di comando. Vorrei salire sull'Enterprise".

Cage ha posto una condizione

In un'altra intervista concessa a ScreenRant, inoltre, Cage ha dichiarato che si unirebbe al franchise di Star Trek a una condizione:

"Ci sono state un paio di telefonate. Non so, dovrei prima vedere una sceneggiatura. Dovrebbe essere qualcosa a cui io possa davvero aggiungere il mio contributo; avere un po' di pop e di scintille. Non accetterei qualsiasi cosa, perché amo molto il franchise. Vorrei salire sull'Enterprise. Idealmente, dovrei poter salire sull'Enterprise in qualche modo. Non voglio fluttuare nello spazio su un satellite! Voglio essere sul ponte di comando, ma devono portarmici".