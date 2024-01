Star Trek: nuovo film in arrivo dal regista di Andor, sarà ambientato decenni prima dell'era di Kirk e Spock

Un nuovo film di Star Trek è in lavorazione alla Paramount con Toby Haynes di Andor a bordo come regista e Seth Grahame-Smith che scriverà la sceneggiatura, come confermato da Variety.

Mentre i dettagli della trama sono al momento top secret, è stato anticipato che il film in arrivo sarà una storia delle origini ambientata decenni prima di Star Trek del 2009, nonché un'espansione dell'universo della saga galattica. La Bad Robot di J.J. Abrams produrrà il progetto.

Nel frattempo, sono state diffuse anche le prime novità su Star Trek 4. La nuova avventura del franchise con Chris Pine nei panni del Capitano Kirk sarebbe ancora in fase di sviluppo ep porrà fine alle vicende narrate nei precedenti capitoli. Nel terzo film, Star Trek Beyond del 2016, l'equipaggio della USS Enterprise si schianta su un mondo misterioso dopo essere stato attaccato dal dittatore Krall (Idris Elba).

Che accadrà a Star Trek 4?

Un quarto film di Star Trek con Chris Pine è stato annunciato per la prima volta nel luglio del 2016, confermando il ritorno di Zachary Quinto, Zoe Saldana, Karl Urban, John Cho e Simon Pegg. Anche Chris Hemsworth, apparso nell'originale del 2009, sarebbe dovuto tornare nella saga spaziale nei panni di George Kirk, il padre del capitano James T. Kirk (Pine). Secondo la Paramount, Star Trek 4 avrebbe visto il Capitano Kirk interpretato da Pine incrociarsi con quello di suo padre, "un uomo che non aveva mai avuto la possibilità di incontrare, ma la cui eredità lo perseguita dal giorno in cui è nato". Il progetto in questione è poi slittato e ancora si attende l'annuncio dell'inizio delle riprese.

Toby Haynes ha all'attivo al regia dei sei episodi della serie Star Wars: Andor, con Diego Luna. inoltre ha diretto il celebre episodio di Black Mirror a tema Star Trek intitolato USS Callister.