Star Trek: Discovery 5, il trailer dell'ultima stagione in arrivo su Paramount+

Il 4 aprile prenderà il via sugli schermi di Paramount+ la stagione 5 di Star Trek: Discovery e online è stato condiviso il trailer ufficiale dell'ultimo capitolo della storia.

Nel video si anticipano così alcuni dettagli delle nuove avventure dell'equipaggio dell'U.S.S. Discovery guidato dal personaggio interpretato da Sonequa Martin-Green.

Cosa accadrà in Star Trek: Discovery 5?

Negli episodi della quinta stagione di Star Trek: Discovery "il Capitano Burnham e l'equipaggio della U.S.S. Discovery scoprono un mistero che li manderà in un'epica avventura attraverso la galassia per trovare un antico potere la cui stessa esistenza è stata deliberatamente nascosta per secoli. Ma ci sono anche altri a caccia... nemici pericolosi che vogliono disperatamente reclamare il premio per sé e non si fermeranno davanti a nulla per ottenerlo".

Star Trek: Discovery, parla il cast: "Stiamo creando nuovi personaggi e nuove storie"

I dettagli della serie

Star Trek: Discovery ha debuttato nel 2017 e vede come protagonista Sonequa Martin-Green nel ruolo di Michael Burnham, una scienziata della USS Discovery che alla fine viene promossa a capitano.

Nel cast ci sono Sonequa Martin-Green (Capitani Michael Burnham), Doug Jones (Saru), Anthony Rapp (Paul Stamets), Mary Wiseman (Sylvia Tilly), Wilson Cruz (Dr. Hugh Culber), David Ajala (Cleveland "Book" Booker), Blu del Barrio (Adira) e Callum Keith Rennie (Rayner). Tra le guest star ci sono invece Elias Toufexis ed Eve Harlow, interpreti di L'ak e Moll.

Gli showrunner sono Alex Kurtzman e Michelle Paradise.