Section 31: la prima foto di Michelle Yeoh nel film di Star Trek

Nell'ambito di una cover story di Variety incentrata su Star Trek, è stata diffusa la prima immagine di Star Trek: Section 31, che mostra il premio Oscar Michelle Yeoh nel ruolo dell'imperatrice Philippa Georgiou.

Nell'immagine si vede la Yeoh che sussurra e sembra minacciare un nuovo personaggio misterioso che sfoggia un look da moicano metallico. La Yeoh riprende il ruolo dell'Imperatrice per il nuovo film dopo essere apparsa in Star Trek: Discovery. Section 31 sarà il primo film di Star Trek a essere distribuito in streaming, visto che debutterà su Paramount+.

A young Rachel Garrett, a character first introduced on "#StarTrek: Next Generation," will make an appearance in upcoming TV movie "Section 31," starring Michelle Yeoh. https://t.co/dD8kcJbp3q pic.twitter.com/SR3KlB0D2k — Variety (@Variety) March 27, 2024

Star Trek: Section 31 sarà diretto dal regista Olatunde Osunsanmi, che ha già lavorato a Discovery come regista e produttore, e scritto da Craig Sweeny, che ha lavorato anche alla serie.

I fan di Star Trek hanno ricevuto anche alcuni aggiornamenti positivi sul quarto capitolo del film con Chris Pine nei panni del Capitano James T. Kirk, in fase di sviluppo da anni. La Paramount avrebbe affidato la nuova sceneggiatura di Star Trek 4 a Steve Yockey. Yockey ha già scritto per serie televisive come L'assistente di volo - The Flight Attendant, Dead Boy Detectives, Doom Patrol, Supernatural e Scream.