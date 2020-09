Star Trek: Discovery, la serie annuncia i primi due personaggi transgender non-binari

Blu del Barrio e Ian Alexander si uniscono al cast di Star Trek: Discovery 3 per interpretare Adira e Gray, i primi due personaggi transgender non-binari dell'intero franchise fantascientifico.

Star Trek: Discovery, ovvero quella che rappresenta la sesta serie televisiva ambientata nell'universo di Star Trek (la settima, se consideriamo anche la serie animata), ha scelto di fare un ulteriore passo verso una maggiore inclusione di elementi appartenenti alle comunità meno rappresentate su piccolo e grande schermo.

Nella terza stagione dello show, infatti, verranno introdotti i primi due personaggi transgender non-binari dell'intero franchise, i cui ruoli saranno affidati a Blu del Barrio e Ian Alexander. Questa aggiunta al cast porterà Star Trek un passo più vicino alla visione del creatore Gene Roddenberry di un futuro ottimistico (a tratti utopico) in cui tutti su questo pianeta vengono visti allo stesso modo, indipendentemente dalla razza o dall'identità di genere.

Per quanto riguarda Blu del Barrio, sappiamo che interpreterà Adira, personaggio non-binario che dimostra grande sicurezza, nonostante la sua giovane età, e troverà una nuova casa sulla U.S.S., scoprendo di avere un legame inaspettato con il tenente comandante Paul Stamets (Anthony Rapp) e il dottor Hugh Culber (Wilson Cruz). Ian Alexander sarà invece Gray, primo personaggio transgender dell'universo di Star Trek, dotato di empatia e desideroso di realizzare il sogno di una vita di essere un ospite Trill, ma dovrà adattarsi quando la sua vita prenderà una svolta inaspettata.

Questa esperienza segna il debutto di Del Barrio sullo schermo qui, mentre Alexander è apparso in precedenza in The OA di Netflix ed ha interpretato Lev in The Last of Us Part II. Già in passato il franchise aveva dimostrato la volontà di intraprendere la strada dell'inclusione a 360 gradi: Sonequa Martin, ad esempio, è stata la prima donna di colore a ricoprire un ruolo da protagonista nell'universo di Star Trek, mentre i sopracitati Anthony Rapp e Wilson Cruz hanno interpretato i primi personaggi apertamente gay della saga.

Ricordiamo che la terza stagione di Star Trek: Discovery sarà presentata in anteprima su CBS All Access il 15 ottobre 2020. Per quanto riguarda l'Italia, si attendono conferme sull'eventuale rilascio su Netflix, in contemporanea con gli Stati Uniti, come avvenuto con le precedenti due stagioni.