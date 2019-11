Star Trek: il creatore di Fargo Noah Hawley scriverà e dirigerà il prossimo film!

Star Trek torna in lavorazione: il creatore di Fargo Noah Hawley è stato ingaggiato da Paramount per scrivere il quarto capitolo del franchise reboot, da tempo in fase di stallo.

Star Trek Beyond: i protagonisti del film in una foto del lungometraggio

Noah Hawley produrrà presumibilmente Star Trek 4 con la sua 26 Keys a fianco della Bad Robot di JJ Abrams. Le star del franchise Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana, Simon Pegg e Karl Urban dovrebbero fare ritorno nei panni dell'equipaggio dell'Enterprise.

Dopo la serie Legion, Noah Hawley è attualmente impegnato nella produzione della quarta stagione di Fargo, che vedrà nel cast Chris Rock; Hawley dirigerà personalmente i primi episodi della nuova stagione.

Da tempo non si hanno notizie dei futuri sviluppo della saga di Star Trek. L'ultimo film del franchise è Star Trek Beyond, diretto da Justin Lin nel 2016. Al momento Paramont starebbe sviluppando separatamente uno spinoff di Star Trek da far dirigere a Quentin Tarantino.

Star Trek: Il meglio e il peggio del franchise