Star Trek 4, che fine ha fatto il nuovo film? Il regista di Fantastici 4 parla del suo addio

Negli ultimi anni, la Paramount ha tentato più volte di riportare sul grande schermo la saga di Star Trek. Lo studio era riuscito a rilanciare con successo la longeva saga fantascientifica con il reboot di J.J. Abrams del 2009, ma dopo Star Trek Beyond del 2016, ogni tentativo successivo si è arenato.

Con lo studio desideroso di tornare a bordo dell'Enterprise, Paramount ha assunto vari registi per dirigere il progetto nel corso degli anni, tra cui Matt Shakman, che alla fine ha abbandonato la produzione per dirigere I Fantastici 4: Gli Inizi per i Marvel Studios. Ora, lo stesso Shakman ha parlato brevemente del suo lavoro su Star Trek e della possibilità che possa ancora vedere la luce con un altro regista.

In un'intervista concessa a Variety, Shakman ha rivelato che nella primavera del 2022 aveva deciso di incontrare i Marvel Studios per il nuovo film sui Fantastici Quattro, nonostante fossero già stati costruiti i set per Star Trek 4 e fosse stato assunta la troupe.

Star Trek Beyond: i protagonisti del film in una foto del lungometraggio

Cosa è accaduto alla produzione di Star Trek 4?

Come spiega il regista, però, già nell'estate del 2022 tutto sembrava essere improvvisamente cambiato. I set erano stati smantellati e la troupe licenziata, ma soprattutto la trama era cambiata drasticamente. Il regista, tuttavia, non ha voluto rivelare nei dettagli cosa avrebbe raccontato il suo Star Trek 4, nonostante avesse abbandonato il progetto. Si è limitato a dichiarare: "L'idea di base, credo, era rimasta la stessa. Spero davvero che abbiano la possibilità di realizzare quel film".

Shakman era stato inizialmente ingaggiato per dirigere Star Trek 4 per la Paramount nel luglio 2021. Il sequel era basato su una sceneggiatura delle autrici di Captain Marvel Lindsey Beer e Geneva Robertson-Dworet, con Shakman che era stato ingaggiato dopo che altri tre registi avevano già abbandonato il lavoro in precedenza.

Toby Haynes (Andor) era stato inizialmente incaricato di lavorare a un film sulle origini del team. Lo studio ha poi assunto S.J. Clarkson per occuparsi di Star Trek 4, ma alla fine ha lasciato il progetto e ha diretto Madame Web per la Sony. Era stato contattato anche Noah Hawley, prima che Shakman fosse finalmente assunto. Dopo il suo addio, la Paramount non ha assunto un altro regista per il film e il progetto è stato nuovamente sospeso. Infine, nel marzo dello scorso anno, Steve Yockey è stato ingaggiato dalla Paramount per scrivere la sceneggiatura di Star Trek 4, anche se da allora non sono stati rivelati ulteriori dettagli.