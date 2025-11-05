Star Trek proseguirà, ma senza Chris Pine e compagni: Paramount vuole un reboot totale

Dopo anni di incertezze Paramount ha deciso per un netto colpo di spugna, rilanciando il franchise di Star Trek con un reboot nuovo di zecca. Secondo quanto anticipato da Variety, la compagnia ha deciso di staccare la spina alla saga di J.J. Abrams ripartendo da zero senza le star Chris Pine, Zachary Quinto e compagnia.

Uno Star Trek 4 sarebbe stato approvato dalla compagnia prima che Star Trek Beyond, diretto da Justin Lin, si rivelasse un flop. Così Paramount avrebbe deciso di ricominciare da capo adattando il franchise al pubblico contemporaneo e optando per volti nuovi.

Zachary Quinto e Karl Urban in una scena di Star Trek Beyond

Cosa ci aspetta nel nuovo reboot di Star Trek?

Nel 2019, Star Trek 4_di S.J. Clarkson era stato accantonato. Clarkson avrebbe dovuto essere la prima regista donna a dirigere un film di _Star Trek, ma il casting "si sarebbe rivelato pessimo", mentre i media polemizzavano sui salari "anormalmente alti" richiesti dalle star Chris Pine e Chris Hemsworth per fare ritorno.

Chris Pine nei panni dei Capitano Kirk

Clarkson, che aveva all'arrivo la serie Marvel/Netflix Jessica Jones aveva accettato di dirigere il nuovo capitolo della saga che avrebbe dovuto essere basato su una sceneggiatura degli autori non accreditati di Star Trek Beyond J.D. Payne e Patrick McKay. Si vociferava che la storia avrebbe visto il ritorno di George Kirk, il padre del Capitano Kirk interpretato da Chris Hemsworth, insieme al cast di NuTrek composto da Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana, Simon Pegg, Karl Urban e John Cho.

Ma visto che la Trilogia Kelvin di J.J. Abrams ha avuto risultati altalenanti al botteghino - dopo il successo del primo Star Trek (2009), prima con Into Darkness e poi col flop di Star Trek Beyond il pubblico ha dimostrato poca affezione - i tentativi di dar vita a uno Star Trek 4 con lo stesso cast sono stati abortiti.

Paramount ha messo in chiaro di volere un nuovo reboot in una nuova timelime, nuovo cast, e una modernizzazione dello storico franchise sci-fi focalizzata su uscite cinematografiche, streaming e appeal globale. Anche se le pellicole della trilogia Kelvin godono ancora di un buon successo in streaming, lo studio ha messo in chiaro di puntare a realizzare un nuovo blockbuster da far uscire in sala come evento globale, non solo serie rivolte a Paramount+. Ci riuscirà? Lo scopriremo prossimamente.