Superman: come David Corenswet ha preparato il suo doppio ruolo da Clark Kent e Uomo d'Acciaio

Il primo trailer del nuovo Superman è finalmente arrivato, e in pochi giorni ha già battuto ogni record, diventando il video più visto e discusso nella storia della DC e della Warner Bros. Il tanto atteso reboot, firmato da James Gunn, vede David Corenswet nei panni del famoso supereroe e Rachel Brosnahan come Lois Lane, con Gunn che promette un Superman più 'umano', suscitando la curiosità dei fan di tutto il mondo.

Superman, il trailer proiettato nei cinema è diverso: ecco Engineer e Ultraman

L'approccio di David Corenswet al ruolo di Superman: tra sfide e ispirazioni

Corenswet, scelto per la sua notorietà relativamente limitata, avendo recitato principalmente in ruoli di supporto in film come Hollywood e Twisters, ha rivelato il suo approccio unico alla preparazione per interpretare il leggendario Uomo del Domani.

Superman e Krypto

Durante un'intervista con Collider, Corenswet ha spiegato per la prima volta come si è preparato a interpretare Superman e il suo alter ego Clark Kent. I fumetti, ovviamente, hanno giocato un ruolo fondamentale nella sua preparazione, ma ha tratto ispirazione anche da altre fonti.

Corenswet ha rivelato che James Gunn gli ha consigliato di leggere All-Star Superman per comprendere meglio il personaggio di Clark Kent, in particolare per l'aspetto umano del supereroe. "James mi ha suggerito di leggere All-Star Superman per Clark, perché ci sono delle sfide interessanti con il suo personaggio. È stato interessante avere una versione muta da osservare. Non avevo mai letto tanti fumetti di Superman fino a quel momento. Conoscevo i Clark nei film e nelle serie, ma è stato utile avere un personaggio silenzioso da cui trarre un'impressione", ha spiegato Corenswet.

Superman: Lois Lane (Rachel Brosnahan) e il team del Daily Planet in una still dal trailer

Inoltre, l'attore ha rivelato che ha preso ispirazione anche da un altro membro della sua famiglia: "Ho anche rubato un po' di cose a mio cognato, che è alto un metro e ottanta, pesa 120 chili, ha una voce profonda ed è sempre nel mezzo, cercando di non esserlo". Un tocco personale che ha contribuito a creare il suo Clark Kent.

Corenswet ha poi parlato dell'importanza di lavorare con i suoi co-protagonisti, in particolare con Rachel Brosnahan e Nicholas Hoult, che interpretano Lois Lane e Lex Luthor. "Principalmente traggo ispirazione dagli altri attori e da James. Quando ho iniziato a lavorare con Rachel, ho capito chi fosse Clark e chi fosse Superman. Soprattutto per Superman, un eroe è tanto interessante quanto il nemico che affronta. Quando ho incontrato Nick, ho cominciato a capire meglio il mio personaggio", ha spiegato l'attore.

Superman: la prima immagine condivisa da James Gunn

Oltre a Corenswet e Brosnahan, il cast comprende Isabela Merced nei panni di Hawkgirl, Edi Gathegi come Mister Terrific, Nathan Fillion come Guy Gardner, Anthony Carrigan come Metamorpho, e Gabriela de Faría nei panni di The Engineer. Il film, diretto da James Gunn, uscirà nelle sale il 10 luglio 2025.