Superman, il trailer proiettato nei cinema è diverso: ecco Engineer e Ultraman

Il primo teaser trailer di Superman è rapidamente diventato uno dei più visti di sempre online, ma non è ancora finita. Una diversa versione è attualmente in programmazione nei cinema prima di Sonic 3 e include scene non presenti in quella pubblicata in rete.

Tra queste, un'imponente inquadratura di Mister Terrific e un'altra che mostra Lex Luthor (con gli occhiali da sole) affiancato da Ultraman e The Engineer. Questi ultimi due personaggi hanno fatto un'apparizione sfocata nel trailer online, quindi speriamo di poterli vedere più chiaramente al più presto.

Anche se questo trailer di Superman non è proiettato davanti a uno dei nuovi titoli della Warner Bros, si tratta di una divertente ricompensa per i fan che si recheranno nelle sale cinematografiche americane questo fine settimana. È anche facile immaginare che sia stato il co-CEO dei DC Studios James Gunn a spingerlo; dopo tutto, potrebbero esserci altre varianti del teaser in circolazione!

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

I DC Studios manterranno la tradizione delle scene post-credits?

Al recente evento stampa per Superman, a Gunn è stato chiesto se il primo film del DCU includerà una scena dopo i titoli di coda: "Se guardate le mie scene dei titoli di coda dei film Marvel, l'unica volta che mi sono fregato da solo è stato quando ho inserito Adam Warlock, perché poi mi sono detto: 'Oh sh*t, ora devo inserire Adam Warlock nel prossimo film'; il che è stato davvero una rottura di scatole", ha spiegato.

Superman, Lois Lane dovrà affrontare questa grande minaccia del giornalismo nel film di James Gunn

"Quindi, non ho intenzione di creare interi universi con le scene post-credits", ha continuato il regista. "Mi piace dare qualcosa al pubblico che si è seduto per tutti i titoli di coda delle scene, ma preferisco che sia qualcosa di divertente e non necessariamente l'intera parte successiva dell'universo!".

Quindi, molto probabilmente Superman non preparerà il terreno per il successivo Supergirl: Woman of Tomorrow e Lanterns, ma probabilmente ci farà solo intuire che ci troviamo in un universo popolato da tanti supereroi raccontando un'unica importante storia.