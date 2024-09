La stanza accanto: Tilda Swinton e Julianne Moore entrambe candidabili come protagoniste agli Oscar 2025

L'emozionante melodramma di Pedro Almodóvar La stanza accanto sta cavalcando l'onda dopo aver vinto il prestigioso Leone d'Oro alla Mostra del Cinema di Venezia, e la Sony Pictures Classics si sta preparando per un'aggressiva campagna marketing in vista della stagione dei premi.

Come riportato da Variety, le due star del film, Julianne Moore e Tilda Swinton, potranno entrambe essere candidate come Miglior attrice protagonista alla prossima stagione dei premi. Inoltre, il co-protagonista John Turturro sosterrà per la prima volta la campagna per l'Oscar nella categoria del miglior attore non protagonista.

Il film è tratto dal romanzo di Sigrid Nunez "What Are You Going Through" e racconta la storia di due donne - la corrispondente di guerra Martha, interpretata dalla Swinton, e la scrittrice Ingrid, interpretata dalla Moore - che si ritrovano dopo molti anni in circostanze emotivamente intense. Le interpretazioni ricche di sfumature e la narrazione intima hanno ottenuto il plauso della critica.

La Moore è una delle favorite dell'Academy, avendo vinto come miglior attrice per lo straziante dramma sull'Alzheimer Still Alice (2014), un altro progetto della Sony Pictures Classics. Ha ottenuto altre quattro nomination in carriera per Boogie Nights (1997), La fine dell'avventura (1999), The Hours (2002) e Lontano dal paradiso (2002).

La Swinton, che ha vinto l'Oscar come miglior attrice non protagonista per Michael Clayton (2007), non è più tornata nella cerchia dei candidati, nonostante le acclamate interpretazioni in film come E ora parliamo di Kevin (2011). Su queste pagine trovate la recensione de La stanza accanto.

Negli ultimi anni, è diventato raro che due star di alto profilo dello stesso film concorrano nella stessa categoria principale, a causa di ciò che è informalmente noto come "frode di categoria" - quando un interprete fa campagna in una categoria non protagonista nonostante molti lo percepiscano come un ruolo da protagonista. Alcuni esempi degni di nota sono la vittoria di Brad Pitt nella categoria degli attori non protagonisti per C'era una volta a... Hollywood (2019), dove il suo co-protagonista Leonardo DiCaprio concorreva da solo nella categoria dei protagonisti, o anche la candidatura di Rooney Mara come non protagonista per il dramma romantico Carol (2015), nonostante avesse più minutaggio rispetto alla candidata come attrice protagonista Cate Blanchett.