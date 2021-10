Stand by Me: Corey Feldman vende all'asta l'orecchio prostetico che aveva nel film

L'oggetto di scena indossato da Corey Feldman durante le riprese di Stand by Me può diventare tuo: sarà venduto durante un'asta che avrà luogo a partire da Halloween.

All'inizio di quest'anno Corey Feldman ha annunciato che metterà all'asta una collezione di NFT: gli ormai celebri certificati di proprietà per le opere digitali. Anche un oggetto di scena di Stand by Me sarà venduto all'asta: si tratta dell'orecchio prostetico indossato dall'attore per il ruolo di Teddy Duchamp nel film cult basato sul romanzo di Stephen King.

L'asta inizierà domenica 31 ottobre alle 12:00 e si chiuderà mercoledì 3 novembre. Il vincitore riceverà l'autentica protesi del film, insieme a un NFT di arte digitale. "Il vincitore? Non so che cosa deciderà di fare con l'orecchio", ha detto Feldman quando ha annunciato l'asta. "Può indossarlo per Halloween, lanciarci contro le freccette, usarlo come sottobicchiere! Le possibilità sono infinite".

I prossimi NFT dell'attore si baseranno su altri suoi film iconici come "I Goonies", "Ragazzi perduti" e "Gremlins". Una parte del ricavato andrà a LET ME HELP, una fondazione che sostiene l'anti-bullismo, le vittime del cancro e l'assistenza al Covid-19.

La star di Stand by me - Ricordo di un'estate, inoltre, è ormai da molti anni un noto sostenitore delle vittime di violenze a Hollywood: all'inizio di quest'anno Corey Feldman ha accusato Marilyn Manson di "decenni di abusi mentali ed emotivi" e di adescamento. Nel 2017, invece, ha pubblicamente accusato l'attore John Grissom di averlo molestato alla fine degli anni '80: l'attore sostiene da anni di essere stato una delle molte vittime dei giri di pedofilia che infestano Hollywood.