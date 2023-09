Squid Game: La sfida, ecco il trailer del reality show Netflix tratto dalla serie

Netflix ha diffuso in streaming il trailer del suo reality show basato sulla popolare Squid Game, la serie dei record. Lo streamer ha anche confermato che lo show sarà trasmesso il 22 novembre.

Squid Game: La sfida vedrà 456 concorrenti da tutto il mondo sfidarsi in varie sfide basate sul game show coreano, oltre a introdurre alcuni nuovi giochi. Solo un vincitore si porterà a casa il premio in denaro di 4,56 milioni di dollari.

"Anche se la versione reality di 'Squid Game' non è una questione di vita o di morte, la posta in gioco è comunque alta", si legge nella sinossi dello show. "456 giocatori si sfideranno per vincere 4,56 milioni di dollari, il più grande premio in denaro nella storia dei reality. Attraverso una serie di giochi, ogni partecipante sarà spinto ai propri limiti e costretto a chiedersi fino a che punto vorrà spingersi per vincere, con alleanze opportunistiche, strategie spietate e tradimenti tempestivi da seguire".

Squid Game 2: "Ho già in mente il tema della seconda stagione", svela il regista

Come noto, la serie è già stata oggetto di controversie dopo che i concorrenti hanno richiesto assistenza medica durante le riprese, che si sono svolte nel Regno Unito durante un'improvvisa ondata di freddo. Variety ha riferito all'epoca che alcuni concorrenti - che non sono stati pagati per la loro partecipazione alla serie - sono collassati sul set a causa di una combinazione di freddo e stanchezza.

