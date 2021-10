Squid Game 2: "Ho già in mente il tema della seconda stagione", svela il regista

Il regista Hwang Dong-hyuk sta già pensando a Squid Game 2 ed ha quindi svelato di avere in mente il tema centrale della seconda stagione della serie Netflix che tanto successo sta ottenendo nel mondo.

Uscito su Netflix a metà settembre, Squid Game ha conquistato e continua a conquistare gli utenti di tutto il mondo, diventando rapidamente uno degli spettacoli di Netflix più visti di sempre. Il sorprendente successo dello show sudcoreano ha suscitato sorpresa, interesse ed ha persino suggerito i costumi da indossare durante la prossima notte di Halloween.

Il creatore della serie non si aspettava questo dilagante successo, almeno inizialmente. Non l'ha fatto neanche il co-CEO di Netflix, Ted Sarandos, che ha dichiarato: "Non ce lo aspettavamo, in termini di popolarità globale". Di conseguenza, il creatore Hwang Dong-hyuk non stava affatto pensando ad un sequel del thriller anticapitalista. Tuttavia, in una nuova intervista ha rivelato che ora sa esattamente cosa racconterebbe in una ipotetica seconda stagione della serie.

La prima stagione di Squid Game vede centinaia di concorrenti, sfortunati e indebitati, avvicinati da una misteriosa organizzazione che offre loro la possibilità di competere in una serie di giochi, con la promessa che il vincitore finale porterà a casa un enorme quantità di denaro. I sei giochi rappresentano versioni violente di alcuni giochi per bambini e chi perde viene ucciso. Chi partecipa deve inoltre fare i conti con i membri di questa organizzazione spietata e misteriosa, i quali indossano maschere particolari e fanno rispettare le regole, assicurando la morte degli sconfitti.

Nella nuova intervista con The Times, Hwang Dong-hyuk ha rivelato che, se Netflix dovesse dare il via libera per una nuova stagione, questa porrebbe maggiormente l'attenzione sulla polizia e sui sorveglianti. Il regista ha spiegato: "Se dovessi realizzarne una, racconterei la storia di Front Man (un ex poliziotto che ora supervisiona il gioco, ndr). Penso che il problema con gli agenti di polizia non sia solo un problema in Corea. Lo vedo nelle notizie globali. Questa era una questione che volevo sollevare. Forse nella seconda stagione potrò parlarne di più".

La prima stagione racconta la crisi del debito della Corea del Sud, ma il tema del capitalismo moderno l'ha resa straordinariamente riconoscibile in tutto il mondo. Con una possibile seconda stagione che approfondirebbe i problemi relativi alla polizia, alle istituzioni corrotte e ai quadri intoccabili delle élite, sembra che il mondo mortale di Squid Game continuerà ad essere più rilevante ed interessante che mai.