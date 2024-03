Netflix, Ted Sarandos sull'intelligenza artificiale: 'Non sostituirà mai i registi umani'

Ted Sarandos, CEO di Netflix, si è espresso sul ruolo dell'intelligenza artificiale a Hollywood, che è stata oggetto di dibattito nel corso degli scioperi dello scorso anno.

Sarandos ha discusso l'argomento controverso con Rob Lowe in un episodio del podcast in onda su SiriusXM dell'attore, Literally! with Rob Lowe. Deadline ha pubblicato un estratto esclusivo dell'intervista, in cui Sarandos ha definito l'intelligenza artificiale uno strumento "creatore", non uno strumento "creativo".

Lowe gli ha fatto notare che, dopo il doppio sciopero degli sceneggiatori e degli attori dell'anno scorso, in cui l'IA è stata uno dei principali punti critici, la conversazione è tutt'altro che conclusa, al che Sarandos gli ha risposto: "Probabilmente è così".

"Vincerà chi userà meglio l'IA"

"Penso che vinceranno i creativi che impareranno a usare questi strumenti meglio di tutti gli altri... non le aziende che creano, ma le persone che creano", ha aggiunto Sarandos, sottolineando che non pensa che l'IA sostituirà i registi umani, perché "è possibile che l'IA possa replicare o imitare queste cose, ma c'è qualcosa nell'autenticità e nella realtà dell'esperienza umana che la gente percepisce, e può anche capire quando non è autentica".

Utilizzando Squid Game di Netflix come esempio, Sarandos ha spiegato che l'autenticità e la specificità dello show coreano è ciò che lo ha portato a diventare un successo globale. La serie è ancora la più vista di tutti i tempi. Questo, sostiene Sarandos, non è qualcosa che l'IA sarà in grado di replicare.

"L'IA non vi farà piangere la notte"

"Penso che le persone cercheranno di usare l'IA per creare scorciatoie per l'esperienza umana, e la verità è che non ci sono scorciatoie per l'esperienza umana", ha aggiunto. "Non sarebbe un bene per l'azienda avere film e pellicole sputati fuori da un'IA. Il rapporto con quella programmazione, con quelle storie, non sarà intenso, non sarà personale, non vi farà piangere di notte".

Tuttavia, Sarandos vede una versione di Netflix in cui gli utenti potrebbero essere in grado di utilizzare l'intelligenza artificiale sulla piattaforma per generare i propri contenuti. Nella sua domanda, Lowe ha fatto l'esempio di unire due film per crearne uno completamente nuovo, o addirittura un'idea completamente nuova che non esiste ancora.

L'intervistatore ha però sostenuto che, sebbene questo strumento sia disponibile, gli spettatori potrebbero esitare a scegliere questo piuttosto che una storia realizzata da creativi umani.

"Voglio dire, nella storia dell'umanità ci raccontiamo storie e c'è qualcosa di molto innato in questo. Per me è come quando mi ero preoccupato per un po' all'inizio della creazione dei social media", ha spiegato. "La prossima generazione di ragazzi guarderà cose in cui non sono presenti? Devono essere presenti nel prossimo film o non lo guarderanno? Penso che in realtà ci sia un ruolo, un ruolo umano molto importante per la narrazione e per essere un ascoltatore passivo di una storia".