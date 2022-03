Squid Game, secondo Steven Spielberg "cambierà le carte in tavola"

Secondo Steven Spielberg, Squid Game sarà un importante game changer per l'industria hollywoodiana. Il regista ha parlato della serie distribuita su Netflix nel corso del PGA Awards Panel.

Steven Spielberg ha dichiarato a proposito di Squid Game: "Squid Game cambierà le carte in tavola per tutti noi. Grazie mille, Ted". E così dicendo, il regista ha indicato Ted Sarandos, CEO di Netflix seduto tra il pubblico.

Il commento di Steven Spielberg a proposito di Squid Game è giunto relativamente a una discussione sull'importanza delle star in un film. Il regista ha notato l'andamento ciclico dello star system e ha sottolineato il fatto che il mondo dello streaming consente spesso ad attori sconosciuti di trasformarsi nei volti principali di una serie.

Spielberg ha continuato: "Un tempo, erano le star a portare le persone al cinema. Oggi, invece, chiunque può recitare in una serie o in un film nella veste del protagonista".

Nominato per aver prodotto West Side Story, Steven Spielberg ha precisato che il mercato internazionale richiede ancora star note. Squid Game, uscito su Netflix nel 2021, ha inaugurato un'ondata di interesse per i drammi coreani e le loro star.

Nel panel era presente anche il produttore di Being the Ricardos, Todd Black. Anche se il suo film ha come protagonisti Nicole Kidman e Javier Bardem, Black sostiene che una star in un ruolo più limitato possa fare da contraltare a un protagonista sconosciuto.

"Quello che è interessante è che puoi anche mischiarli e abbinarli", ha detto Black. "È davvero meraviglioso poter dire: 'Ok, avrò una star in un ruolo minore. Avrò uno sconosciuto nel ruolo principale'".

Black ha prodotto anche la serie di Apple TV+ Servant - che ha come protagonisti Rupert Grint di Harry Potter, Lauren Ambrose e Toby Kebbel - e Dr. Death di Peacock che ha come protagonisti Joshua Jackson, Christian Slater e Alec Baldwin.

Black ha proseguito: "Ora, puoi rivolgerti al servizio di streaming o allo studio e dire: 'Ok, bene, mi farò dare il nome di un interprete famoso per tre giorni in questo ruolo, ma il ruolo del protagonista andrà a un totale sconosciuto'. Nove volte su diec, se la sceneggiatura è abbastanza buona e il budget è abbastanza contenuto, puoi farcela".

Spielberg è d'accordo sul fatto che la presenza di una grande star possa aiutare a vendere un progetto con un cast meno famoso a uno studio o a uno streamer. Il regista ha affermati: "Hanno bisogno di un'ancora. Se c'è un'ancora con cui hanno familiarità, puoi circondarla con facce meno conosciute".

Al panel hanno preso parte anche il produttore di CODA Philippe Rousselet, la produttrice di Dune Mary Parent, il produttore di King Richard Tim White, la produttrice di Licorice Pizza Sara Murphy, Julie Oh di tick, tick... BOOM!, e Tanya Sighatchian, produttrice de Il potere del cane. Il produttore di Don't Look Up Kevin Messick e il produttore/regista di Belfast Kenneth Branagh hanno partecipato via Zoom.

Murphy ha detto che Paul Thomas Anderson ha scritto Licorice Pizza pensando ad Alana Haim. Il regista, infatti, aveva già diretto la cantante in alcuni video musicali. Murphy ha detto che Anderson ha provato in tutti i modi a evitare di coinvolgere Cooper Hoffman ma non ha potuto negargli questa possibilità.

"Hanno fatto un'audizione a un sacco di ragazzi per il ruolo di Gary", ha detto Murphy. "Era divertente perché originariamente era stato scritto per essere piuttosto giovane. Alana ha fatto delle prove con dei bambini e non c'era niente che andasse bene. Era un po' imbarazzante. Paul ha avuto l'idea di coinvolgere Cooper ma l'ha evitata fino alla fine".

Infine, una prova di lettura con Alana Haim e Cooper Hoffman ha convinto il regista a dare la parte a loro due: la chimica tra i due, infatti, è stata da subito sorprendente.

Per quanto riguarda CODA, invece, era necessario coinvolgere due attori realmente sordi. Tale possibilità è stata consentita grazie al basso budget del progetto. Rousselet ha dichiarato: "Abbiamo deciso di fare il film nel modo più autentico possibile. Questo significava girarlo con attori sordi. Fondamentalmente, è stato un processo molto impegnativo per tutti noi, ma che risultato!".