Squid Game: le scuole di New York vietano i costumi di Halloween ispirati alla serie

Le polemiche riguardanti Squid Game continuano ad intensificarsi: alcune scuole elementari dello stato di New York, almeno per quest'anno, hanno vietato ai bambini di indossare costumi di Halloween che raffigurano i personaggi dello show di successo di Netflix.

Una scena di Squid Game

Il sovrintendente del distretto scolastico di Fayetteville-Manlius, che comprende le scuole elementari Enders Road, Mott Road e Fayetteville, ha dichiarato a CBS News che i dirigenti "volevano assicurarsi che le famiglie fossero consapevoli che è inappropriato per qualsiasi studente indossare a scuola un costume di Halloween ispirato allo show a causa dei messaggi violenti contenuti nella serie".

I genitori sono stati informati della decisione con una e-mail, ha aggiunto un portavoce della scuola. Secondo le linee guida del distretto scolastico di Fayetteville-Manlius, i costumi di Halloween con oggetti "che possono essere interpretati come armi" come spade o pistole giocattolo e costumi "troppo cruenti o spaventosi" non sono ammessi agli eventi scolastici.

Squid Game: una scena della serie tv Netflix

"In questo show ci sono omicidi di massa, torture e scene di natura sessuale", ha scritto il direttore di un'altra scuola di New York. "È classificato come iperviolento e sicuramente non è appropriato che i bambini delle scuole elementari lo guardino o decidano di emulare i personaggi della serie con i costumi di Halloween".