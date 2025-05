Da Squid Game a Sandokan, l'Italian Global Series Festival si prepara alla prima edizione: le date

Presentato ieri a Cannes, l'Italian Global Series Festival si prepara a debuttare il mese prossimo con la prima edizione, tra anteprime attesissime, come Squid Game 3, e novità assolute, come il Sandokan di Can Yaman

Dopo un primo evento romano a marzo, l'Italian Global Series Festival ha presentato la sua prima edzione anche a Cannes. Con un programma che racchiude alcune delle serie italiane e internazionali più attese, dall'anteprima di Squid Game 3 a un primo sguardo su Sandokan con Can Yaman, il "reboot del Roma Ficiton Fest" è in programma a Riccione e Rimini dal 21 al 28 giugno.

Italian Global Series Festival: le anteprime e i titoli più attesi

Squid Game: il poster della stagione 3

Ci sono Sandokan della RAI e Squid Game di Netlfix, ma anche la nuova stagione de I Cesaroni e poi l'anteprima italiana di "Too Much", la nuova serie della creatrice e protagonista di Girls, Lena Dunham, in arrivo poi il 10 luglio su Netflix.

A proposito del gigante dello streaming: all'Italian Global Series Festival verrà proiettato in anteprima anche il primo episodio di Squid Game 3.

Prime Video porterà la proiezione di alcuni episodi della seconda stagione di Pesci piccoli - Un'agenzia. Molte idee. Poco budget, alla presenza di Ciro Priello e Fabio Balsamo dei The Jackal.

Altro evento atteso al grande pubblico è la reunion de I Cesaroni, serie prodotta da Publispei e distribuito da Mediaset. Per l'occasione dovrebbero essere presenti anche alcuni membri del cast, tra cui Claudio Amendola (qui in doppia veste di attore e regista), Matteo Branciamore, Niccolò Centioni, Ludovico Fremont, Ricky Memphis e Lucia Ocone.

Al Palariccione verrà presentata Sandokan, prodotto da Lux Vide e in collaborazione con Rai Fiction. Prevista per la messa in onda autunnale su Rai 1, nel cast della serie, che è reboot dello sceneggiato anni '70 con Kabir Bedi, ci saranno, tra gli altri, Can Yaman, Alessandro Preziosi, Ed Westwick e l'esordiente Alanah Bloor.

Gli ospiti attesi per la prima edizione

Tanti i nomi italiani e stranieri attesi tra gli ospiti. Anzitutto coloro che saranno premiato con gli 'Excellence Award', come Carlo Verdone ed Elena Sofia Ricci, il compositore Giorgio Moroder, l'attrice canadese Evangeline Lilly, l'attrice britannica Adjoa Andoh, l'amatissima Lady Danbury di Bridgerton.

E poi l'attrice Jacqueline Fernandez e Iria Del Río, che ritira il premio per la serie televisiva Dieci capodanni, diventata di culto in Italia su Raiplay.

Saranno presenti all'Italian Global Series Festival per degli incontri aperti al pubblico anche Marco Bellocchio, Michele Placido, Valeria Golino e Luisa Ranieri. Ospiti speciali della prima edizione anche Mark Gatiss, vincitore di un Emmy e noto per aver lavorato alle serie televisive Doctor Who e Sherlock, e Steven Moffat, creatore e sceneggiatore di Douglas is Cancelled. Entrambi saranno protagonisti di due Masterclass.

Il Festival sarà interamente gratuito e fruibile al pubblico che raggiungerà Riccione (PalaRiccione, Multiplex CinePalace, Piazzale Roma e Piazzale Ceccarini) e Rimini (Cinema Fulgor, Teatro Galli e Corte degli Agostiniani) nell'ultima settimana di giugno 2025.