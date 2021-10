Squid Game: polizia UK rassicura gli automobilisti su un cartello stradale "ambiguo" (FOTO)

In seguito all'enorme popolarità raggiunta da Squid Game, la polizia UK è stata costretta a tranquillizzare gli automobilisti riguardo un cartello stradale "ambiguo" e facilmente riconducibile alla serie Netflix.

Un mese è ormai trascorso dal rilascio di Squid Game su Netflix. Nel giro di poche settimane, la serie tv sudcoreana ha ottenuto un clamoroso successo a livello planetario, diventando uno dei titoli di maggiore successo dello streamer. Questo ha portato milioni di persone a discutere dello show e condividere esilaranti meme sul web, creando dei parallelismi tra le dinamiche dei "giochi mortali" e situazioni di vita quotidiana. Lo hanno fatto, ad esempio, gli automobilisti del Regno Unito che di recente sono passati lungo lo svincolo 5 della M4, vicino Slough, trovandosi di fronte un cartello stradale a tratti inquietante.

La polizia della Valle del Tamigi ha approfittato del proprio account Twitter per tranquillizzare gli automobilisti sul fatto che il cartello stradale non rappresenti un diversivo mortale nonostante abbia una strana somiglianza con i simboli iconici del dramma sudcoreano. Il cartello giallo presenta un triangolo, un quadrato e un cerchio con una freccia che punta a sinistra. Insomma, lo stesso insieme di forme utilizzato nella serie Netflix, vista finora da 111 milioni di utenti nel suo primo mese. Sulle strade del Regno Unito, quel tipo di segnale viene utilizzato per dirigere i mezzi pesanti. La polizia stradale ha quindi pubblicato su Twitter: "Sono solo indicazioni per i percorsi di deviazione durante i lavori stradali. Uff!".

Scritto e diretto da Hwang Dong-hyuk, Squid Game segue persone oppresse che decidono di prendere parte ad un gioco misterioso per tentare di svoltare dal punto di vista economico. Minyoung Kim, vicepresidente dei contenuti Netflix per Corea, Sud-est asiatico, Australia e Nuova Zelanda, ha affermato che Squid Game "ha superato le nostre più rosee aspettative".