Squid Game con Keanu Reeves, Brad Pitt e Zendaya: il video deepfake è spiazzante

I video deepfake stanno spopolando e hanno invaso anche il territorio di Squid Game. Un utente, infatti, ha caricato su YouTube un video che mostra come sarebbe stata la serie se fosse stata interpretata da Keanu Reeves, Brad Pitt, Zendaya, Danny Trejo e Dakota Fanning.

Il cast di questo "remake" deepfake di Squid Game è da far tremare i polsi: a interpretare la serie nel video caricato su YouTube da un utente, infatti, sarebbero Brad Pitt, Keanu Reeves, Zendaya, Danny Trejo e Dakota Fanning. In modo particolare, Reeves prenderebbe il posto di Lee Jung-jae, personaggio principale e vincitore degli Squid Game; a Pitt toccherebbe rimpiazzare Gong Yoo, il recruiter dei partecipanti al gioco annuale; Zendaya sostituirebbe Jung Ho-yeon.

A entrare a far parte del cast della serie sarebbero anche Josh Hartnett, John Boyega, Gary Oldman e Angela Sarafyan. L'unico interprete in comune tra versione originale e in deepfake sarebbe Lee Byung-hun, forte di alcune partecipazioni a progetti hollywoodiani. Il video ha già raggiunto circa 700mila visualizzazioni nell'arco di pochi giorni e ha ottenuto una serie di commenti da non perdere.

Un utente, ad esempio, ha scritto: "Oddio, mentre guardavo Squid Game mi sono accorto della somiglianza di Lee Jung-jae con Keanu Reeves... E in questo video si è veramente trasformato in Keanu Reeves!". Gli altri utenti hanno esaltato il lavoro fatto e la perfetta scelta del cast.

L'ultima serie Netflix (ne abbiamo parlato nella nostra recensione di Squid Game) si è rapidamente trasformata in una delle più viste di tutti i tempi per il gigante del video on demand e potrebbe avere una seconda stagione: il ritorno di Squid Game è possibile ma a una sola condizione. Curiosi di scoprirla?