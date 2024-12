Squid Game: il significato dei simboli geometrici sulle maschere

In Squid Game ci sono diversi membri dello staff del gioco che indossano le maschere con i simboli geometrici per non farsi riconoscere, ecco cosa significano

I fan di Squid Game si chiedono da sempre il significato dei simboli indossati dai misteriosi lavoratori incaricati di sorvegliare i giocatori dei giochi mortali. La seconda stagione della serie di successo di Netflix reintroduce i classici lavoratori mascherati. Durante lo show si scopre che indossano le maschere per mantenere l'anonimato mentre assicurano un gioco equo e la riservatezza per tutta la durata dei giochi.

In Squid Game, ci sono tre tipi di maschere per i lavoratori: cerchi, quadrati e triangoli. Mentre i lavoratori indossano tutti la stessa tuta rossa e una maschera nera, l'unica differenza tra loro è rappresentata dalle tre forme impresse sulle maschere.

Squid Game 2: il significato delle maschere

Squid Game: una scena della serie Netflix

In base alla gerarchia e agli indizi mostrati nelle prime due stagioni del gioco, i lavoratori con il triangolo sono quelli che riescono a salire al secondo livello. Sono coloro che hanno il compito di eliminare (uccidere) i giocatori che non hanno soddisfatto i requisiti della sfida che viene assegnata, facendo anche rispettare le regole della competizione generale.

Il gruppo del triangolo sembra agire come agenti di sicurezza o di polizia in Squid Game, e si dedica a far rispettare le regole e a fare tutto il necessario per placare i giocatori indisciplinati. No-eul (interpretata da Park Gyu-young, new entry della seconda stagione di Squid Game) indossa una maschera con impresso un triangolo e la si può vedere uccidere i giocatori eliminati durante il gioco Red Light, Green Light del primo round.

Invece, i lavoratori che indossano un cerchio come simbolo sono considerati dipendenti di primo livello. A loro vengono assegnati solo compiti umili, come pulire, distribuire cibo e rimuovere i cadaveri dei giocatori eliminati.

Infine, i lavoratori con la maschera quadrata sono i dipendenti di livello superiore, con solo il Frontman al di sopra di loro. I dipendenti quadrati possono impartire ordini ai cerchi e ai triangoli e hanno accesso a un'ampia gamma di telecamere a circuito chiuso all'interno della struttura.

Perché l'anonimato è importante in Squid Game

Un'immagine tratta dalla serie tv Netflix Squid Game

Data la natura illegale e mortale di Squid Game, ha perfettamente senso che i lavoratori debbano indossare una maschera, visto che sono loro a uccidere a sangue freddo i giocatori eliminati. L'obbligo di indossare una maschera per i lavoratori preserva anche la natura segreta della competizione.

Questo può anche impedire al vincitore finale del gioco di non riconoscere i lavoratori che hanno ucciso i suoi ex alleati e nemici. L'anonimato si applica anche ai lavoratori stessi, poiché anche a loro è richiesto di non togliersi la maschera al di fuori dei locali, in modo che le loro rispettive identità rimangano segrete.

L'unico momento in cui possono togliersi la maschera è quando entrano nelle loro camere da letto individuali. Questo dimostra che sia i lavoratori che i giocatori sono vittime del sistema imperfetto che il Front Man e i VIP mantengono sull'isola misteriosa.