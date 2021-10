Squid Game: i fan coreani svelano un dettaglio nascosto della serie

Gli spettatori non coreani di Squid Game potrebbero non aver notato un dettaglio "nascosto" della serie Netflix, svelato da alcuni fan coreani.

Alcuni fan coreani di Squid Game hanno svelato un dettaglio nascosto, e per certi versi straziante, riguardante uno dei protagonisti della serie TV che, giorno dopo giorno, continua a conquistare sempre più utenti Netflix in giro per il mondo.

A meno di un mese dal suo rilascio su Netflix, Squid Game sta rapidamente diventando lo spettacolo più popolare di sempre del gigante dello streaming. Gli spettatori coreani dello show hanno quindi ben pensato di svelare agli altri fan della serie un dettaglio che probabilmente è sfuggito ai più. Uno dei personaggi centrali di Squid Game, Kang Sae-byeo, interpretata da HoYeon Jung, partecipa al gioco per aiutare a far uscire suo fratello da un orfanotrofio e salvare sua madre, catturata in Cina. Diversi spettatori coreani hanno quindi sottolineato che il personaggio è in realtà nordcoreano e cerca costantemente di nascondere il suo accento agli altri giocatori. Sui social hanno infatti scritto: "Nella scena in cui Sae-byeok parla con suo fratello minore, inizialmente parla nel dialetto standard di Seoul, ma passa immediatamente all'accento nordcoreano quando suo fratello comincia a sentirsi angosciato". Uno spettatore non coreano ha quindi commentato: "Non so il coreano, ma ho notato il cambio di accento, è comunque bello saperlo con certezza". "Una cosa che ho trovato interessante è il modo in cui Sae Byeok è stata trattata da alcuni degli altri giocatori solo perché nordcoreana", ha aggiunto un terzo fan.

Squid Game è diventato popolare a livello globale sin dalla sua uscita, avvenuta a metà settembre, con il co-CEO di Netflix, Ted Sarandos, che ha affermato che ha "molte possibilità" di diventare lo show più popolare dello streamer. La serie sudcoreana rappresenta un thriller di sopravvivenza ambientato nella moderna Seoul, in cui un gruppo persone inizia ad affrontare una serie di giochi per bambini con la possibilità di vincere un'enorme quantità di denaro. Chi perde, però, muore.

Nei giorni scorsi, News.com.au ha affermato che molti spettatori stanno guardando la serie nel modo "sbagliato", poiché scelgono di guardarla con il doppiaggio in lingua inglese. Taika Waititi è intervenuto sulla questione, esortando gli utenti di Netflix ad evitare il doppiaggio inglese. "Non dovete guardare Squid Game doppiato in inglese", ha twittato il regista ai suoi milioni di follower.