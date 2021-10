Squid Game: la criptovaluta ispirata alla serie vola al +3000%

Squid Game ha appena ottenuto un nuovo record, dopo il debutto di successo arriva anche la criptovaluta: Squid, la moneta digitale ispirata alla serie distribuita da Netflix è stata lanciata martedì e in pochi giorni ha totalizzato un aumento di valore pari al 3000%, passando da 1 centesimo a quasi 3 dollari; in poco tempo ha già raggiunto una capitalizzazione di oltre 200 milioni di euro.

Un'immagine tratta dalla serie tv Netflix Squid Game

Squid, proprio come ogni altra criptovaluta, potrà essere scambiata e convertita in euro e dollari i qualsiasi momento e potrà essere utilizzata per acquistare token che saranno indispensabili per partecipare al gioco online legato alla serie che partirà da novembre.

"Più persone parteciperanno, più il premio sarà grande", recita il whitepaper, il documento informativo della criptovaluta in cui si spiega anche il 10% dei fondi raccolti per la partecipazione andranno agli sviluppatori mentre il 90% verrà ridistribuito al vincitore. "Cosa ancora più importante, apparentemente non ci sono conseguenze mortali".

Una scena di Squid Game

"Rispetto al bonus di 38,5 milioni di dollari per l'ultimo vincitore, noi criptovaluta di Squid Game non metteremo un limite massimo al bonus finale e al numero di partecipanti", conclude il whitepaper. Si prevede che la versione beta del gioco, per 500 giocatori, verrà distribuita il mese prossimo, secondo la roadmap pubblicata del progetto.

Squid Game: una scena della serie tv Netflix

"Questa criptovaluta si aggiunge alla lista delle monete che cavalcano fenomeni momentanei", ha spiegato Eswar Prasad, l'economista della Cornell University. "Molte di queste valute attirano l'attenzione degli investitori portando a gonfiarne le valutazioni con il rischio di perdite molto consistenti per i più inesperti".