Squid Game: il creatore della serie in trattative con Netflix per la terza stagione

Squid Game è stata la serie rivelazione dell'anno e ora la terza stagione non è più una semplice possibilità: infatti il creatore dello show ha affermato di essere in trattative con Netflix sia per la seconda stagione che per la successiva.

Una scena di Squid Game

Il creatore di Squid Game, Hwang Dong-hyuk, sarebbe in contatto con Netflix per realizzare anche la terza stagione della serie, oltre alla seconda che quasi sicuramente arriverà. Le novità rivelate in una sua intervista per Korea Times in cui parla del futuro della serie dichiarando:

"Sono in trattative con Netflix per la seconda e terza stagione. Verremo presto a una conclusione dell'accordo"

Con i suoi 111 milioni di utenti raggiunti, Squid Game è diventata la serie più vista del 2021 su Netflix, un successo inaspettato che ha portato il colosso streaming a valutare altre stagioni. La notizia, quindi, non sorprende e si spera che le prossime stagioni siano avvincenti come la prima.

Squid Game è una serie incentrata su un gruppo di 456 giocatori a corto di soldi, che hanno accettato uno strano invito a competere in giochi per bambini in un'isola remota, nella speranza di vincere 456 miliardi di won. Tuttavia, scopriranno presto che il premio arriva con una posta in gioco mortalmente alta.