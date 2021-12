Zendaya, Jung Ho-yeon di Squid Game sul suo incontro con l'attrice: "Credevo fosse un sogno"

Jung Ho-yeon di Squid Game ha recentemente parlato del suo incontro con la star di Spider-Man: No Way Home rivelando che Zendaya l'ha fatta sentire 'a suo agio'.

Jung Ho-yeon, la star di Squid Game, ha recentemente parlato suo incontro con Zendaya: in una recente intervista con l'outlet sudcoreano Star News l'attrice si è aperta a proposito della star di Spider-Man: No Way Home, rivelando di essersi sentita subito "a suo agio" in compagnia di Zendaya.

"Lei è una star per me e qualcuno a cui non posso avvicinarmi. L'ho salutata timidamente, ma mi si è avvicinata per scambiare due parole e ha condotto lei la conversazione", ha ricordato Ho-yeon a proposito del loro incontro avvenuto presso il Council of Fashion Designers of America Awards 2021 a novembre.

"In quel momento ho iniziato a mettere in dubbio la realtà... Credevo fosse un sogno". L'attrice sudcoreana ha poi rivelato che la star di Spider-Man l'ha invitata a visitare il set della seconda stagione di Euphoria, la serie drammatica della HBO in cui Zendaya Coleman interpreta il ruolo della protagonista Rue.

"Era la prima volta che andavo su un set dopo la fine delle riprese di Squid Game", ha detto Jung Hoon Yeon a proposito delle riprese di Euphoria. "Mentre ero lì mi sentivo così a mio agio con lei e guardando la troupe e il cast a lavoro... mi è venuta voglia di tornare sul set della nostra serie il prima possibile".