Squid Game, la challenge dei dalgona impazza su TikTok

Guardare Squid Game su Netflix non è abbastanza per i fan del sempre più famoso dramma sudcoreano e centinaia di ragazzi hanno letteralmente preso d'assalto TikTok partecipando alla challenge dei dalgona: migliaia di ragazzi hanno postato una serie di video in cui provano a ricreare la letale caramella dello show. Ecco la ricetta:

Vi servirà soltanto dello zucchero, del bicarbonato di sodio, un mestolo di metallo, una padella, una teglia da forno in miniatura, delle formine per biscotti e un ago. Dopo aver versato lo zucchero nella padella, non appena lo zucchero acquista il suo tipico colore ambrato, bisogna aggiungere un pizzico di bicarbonato di sodio.

Una volta che il bicarbonato e lo zucchero fuso si sono completamente sciolti, bisogna versare il composto in una teglia da forno in miniatura. Mentre la miscela è ancora morbida, si deve posizionare la formina, stando attenti a creare soltanto un'impronta leggera e non un taglio netto. Non appena la caramella si è raffreddata e solidificata completamente, attraverso l'utilizzo di un ago, bisogna staccare la formina dal composto in eccesso.

La caramella dalgona è molto diversa dal caffè dalgona, che è diventato un vero e proprio trend all'inizio della pandemia. Le caramelle in questione sono diventate un amato cibo di strada negli anni '70, secondo la "Guida di Seoul" del governo metropolitano della città.

In Squid Game, le caramelle fanno parte di una sfida di intaglio che ha conseguenze letali per i concorrenti che non sono in grado di ritagliare perfettamente le forme in rilievo. Al di fuori della serie di nove episodi, il gioco di intaglio è in realtà un gioco per bambini molto diffuso in Corea del Sud.