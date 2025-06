Squid Game 3: Netflix condivide il video dei primi minuti delle puntate inedite

Nella giornata di domani arriveranno sugli schermi di Netflix gli ultimi episodi della stagione 3 di Squid Game e online sono stati condivisi i primi minuti.

Il video pubblicato online sul sito di Tudum mostra il ritorno in scena di Gi-hun, il protagonista che aveva provato a guidare una ribellione, poi fallita.

Cosa mostra il video pubblicato online

Nello sneak peek di Squid Game, Gi-Hun viene riportato nel dormitorio all'interno di una delle bare-scatole regalo usate di solito per chi è stato eliminato e ucciso. I suoi amici sono però sollevati quando scoprono che è ancora in vita. Lee Jung-jae, parlando del suo personaggio, ha spiegato: "Quando la bara è aperta, Gi-hun rinasce. Deve ritornare nella gara, giocare di nuovo e prendere nuovamente delle scelte".

Il regista e creatore Hwang Dong-hyuk ha inoltre aggiunto che risparmiare la vita al protagonista farà parte di un 'piano diabolico' e che obbligherà Gi-hun a capire il prezzo degli errori compiuti.

Cosa racconterà Squid Game 3

La sinossi ufficiale diffusa da Netflix anticipa: Una ribellione fallita, la morte di un amico e un tradimento segreto. Ricominciando dagli eventi drammatici del sanguinoso finale in sospeso della seconda stagione, nella terza e ultima stagione della serie più popolare di Netflix, Gi-hun (alias giocatore 456) ha toccato il fondo. Ma lo Squid Game non si ferma per nessuno, quindi Gi-hun sarà costretto a prendere decisioni importanti di fronte a una disperazione opprimente, mentre lui e gli altri giocatori sopravvissuti sono coinvolti in giochi sempre più pericolosi che mettono alla prova la loro determinazione. A ogni round, le loro scelte portano a conseguenze sempre più gravi. Nel frattempo, In-ho riprende il suo ruolo di Front Man per accogliere i misteriosi VIP, e suo fratello Jun-ho continua la ricerca dell'elusiva isola, ignaro del fatto che ci sia un traditore tra i suoi ranghi. Riuscirà Gi-hun a prendere le decisioni giuste, o sarà il Front Man a spezzare definitivamente la sua volontà?.

Il cast della terza stagione è composto da Lee Byung-hun, Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Wi Ha-jun, Park Gyu-young, Park Sung-hoon, Yang Dong-geun, Kang Ae-sim, Jo Yu-ri, Chae Kuk-hee, Lee David, Roh Jae-won, Jun Suk-ho, con la partecipazione straordinaria di Park Hee-soon.