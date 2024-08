Squid Game 2: il teaser rivela il ritorno di Gi-hun e un nuovo gruppo di giocatori

Gi-hun è di nuovo in gioco: Netflix svela il primo teaser dell'attesa seconda stagione di Squid Game.

Lee Jung-jae riprende il suo ruolo di campione e unico sopravvissuto della prima stagione nella nuova clip di 30 secondi, che presenta una serie di giocatori senza volto nelle loro tute verdi, l'ultimo dei quali si rivela essere il suo personaggio Seong Gi-hun.

Il teaser mostra il numero di ogni giocatore sul retro della giacca, che aumenta fino a raggiungere il numero 456 di Gi-hun.

Squid Game: l'attore Oh Yeong-Su condannato per molestie sessuali

Squid Game 2

La seconda stagione si svolge tre anni dopo che Gi-hun ha vinto lo Squid Game, rinunciando ad andare negli Stati Uniti e tornando con una nuova risoluzione in mente. Si tuffa nuovamente nel misterioso gioco di sopravvivenza, iniziando una lotta per la vita o la morte con nuovi partecipanti riuniti per vincere il premio di 45,6 miliardi di won. Per fare mente locale sul dove eravamo rimasti potete leggere la nostra recensione della prima stagione di Squid Game.

Squid Game: una scena della serie Netflix

Il creatore Hwang Dong-hyuk ha precedentemente dichiarato a Deadline che la nuova stagione vedrà Gi-hun in cerca di vendetta, entrando nel gioco come un personaggio diverso e più serio. Per la prima stagione, Dong-hyuk è entrato nella storia come il primo asiatico a vincere un Emmy Award per la miglior regia di una serie drammatica. Jung-jae è diventato anche il primo asiatico a vincere il premio come Outstanding Lead Actor in una serie drammatica, nonché il primo a vincere il premio per uno show non in lingua inglese.

Squid Game è diventata anche la serie più popolare di tutti i tempi di Netflix, con un record di 1,65 miliardi di visualizzazioni nei primi 28 giorni successivi alla première del 2021. Dopo aver rivelato che la seconda stagione di Squid Game sarà presentata in anteprima il 26 dicembre, il mese scorso Netflix ha annunciato che la terza e ultima stagione seguirà nel 2025.