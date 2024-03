Squid Game: l'attore Oh Yeong-Su condannato per molestie sessuali

Oh Yeong-su, l'interprete di Oh Il-nam in Squid Game di Netflix, è stato riconosciuto colpevole di cattiva condotta sessuale da un tribunale sudcoreano.

Oh Yeong-su, vincitore di un Golden Globe per il ruolo di Oh Il-nam in Squid Game di Netflix, è stato riconosciuto colpevole di cattiva condotta sessuale da un tribunale sudcoreano venerdì scorso.

Secondo il New York Times, un giudice del tribunale distrettuale della città di Seongnam ha stabilito che Yeong-su è colpevole di aver toccato in modo inappropriato un'attrice nel 2017, abbracciandola, tenendole la mano e baciandole la guancia.

Il 79enne è stato condannato a otto mesi di carcere con sospensione della pena dal tribunale distrettuale di Suwon, che inoltre gli ha ordinato di partecipare a un programma di 40 ore contro la violenza sessuale. Oh ha negato le accuse e, secondo il Times, venerdì ha detto ai procuratori che intende appellarsi al verdetto.

I precedenti

Oh è stato inizialmente accusato nel 2022 dopo la denuncia di un'attrice che sosteneva che l'avesse toccata in modo inappropriato. Il giudice Jeong Yeon-ju, che ha presieduto il caso, ha dichiarato che nel 2018 l'attrice aveva ricevuto aiuto da parte degli esperti, ma successivamente il successo di Squid Game nel 2021 l'ha spinta a chiedere le scuse di Oh.

Sebbene Oh si sia scusato, in una dichiarazione rilasciata all'emittente coreana JTBC all'epoca ha affermato che: "Le ho solo tenuto la mano per guidarla intorno al lago. Mi sono scusato perché la persona ha detto che non avrebbe fatto storie, ma questo non significa che io ammetta le accuse".

Oh ha interpretato il Giocatore n. 001 in Squid Game, la cui seconda stagione è in arrivo quest'anno. Oh non è coinvolto nella seconda stagione. Con la vittoria del Golden Globe, Oh è diventato il primo sudcoreano a vincere il premio. È stato anche nominato per un Emmy nel 2022 come attore non protagonista in una serie drammatica.