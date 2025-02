Squid Game 2: la nuova foto svela un colpo di scena delle nuove puntate

Squid Game 2 si è conclusa con un bel cliffhanger, ponendo i concorrenti del gioco della morte in uno scenario che fa sembrare la situazione molto più oscura rispetto alla prima stagione.

Mentre il protagonista Seong Gi-hun è tornato alla brutale competizione nel tentativo di salvare le persone coinvolte e di far crollare il gioco dall'interno, la seconda stagione ha anche introdotto alcuni nuovi personaggi importante nel gioco.

Thanos The Rapper e Cho Hyun-ju sono stati alcuni dei nuovi concorrenti più importanti, ma un soldato dall'altra parte del gioco ha avuto il suo momento di gloria. Nell'ultima anteprima della stagione finale, un colpo di scena potrebbe nascondersi in bella vista, mostrando un possibile grande spoiler

Attenzione. Se non avete ancora visto l'ultima stagione di Squid Game, sappiate che ci immergeremo nel territorio degli spoiler.

Ecco cosa si nasconde dietro la nuova foto di Squid Game 2

Il Soldato 011, alias Kang No-eul, è stato introdotto nella seconda stagione di Squid Game in modo tale da far credere ai telespettatori che fosse stata preparata per diventare una concorrente.

Tuttavia, alla fine del secondo episodio della seconda stagione, Kang viene reclutata come soldato per lo Squid Game, non mostrando alcun timore nell'abbattere i concorrenti che hanno fallito le loro sfide. Poiché molti dei soldati sono più che disposti a vendere gli organi dei defunti per fare soldi facili, No-eul si trova in una situazione preoccupante. Dalla nuova immagine in anteprima rilasciata, che potete vedere qui sopra, si può notare che il Soldato 011 non solo non indossa la maschera, ma lo fa anche fuori dalla sua stanza.

Nelle prime due stagioni, nessuno dei soldati si toglieva la maschera durante i giochi, perché questa era una regola fondamentale per le persone coinvolte. Con il nuovo promo che vede Kang No-eul in piedi in un ambiente che chiaramente non è la sua stanza, questo potrebbe portare il numero 011 a ribellarsi al sistema.

Uno degli elementi più importanti del personaggio di No-eul è stato il fatto che ha mostrato rimorso e cura per una ragazza malata il cui padre si era unito ai giochi per aiutare la figlia. Con il padre della bambina che sembra essere morto nel finale della seconda stagione, questo potrebbe essere l'impulso per Kang a ribellarsi finalmente ai suoi attuali datori di lavoro.

Questo funziona anche nei confronti dei suoi compagni che erano più che disposti a ucciderla se lo 011 avesse ostacolato i loro piani di raccolta degli organi.