Squid Game 2 arriverà su Netflix alla fine del 2023 o all'inizio del 2024

Il creatore della serie Squid Game ha parlato della stagione 2, in arrivo alla fine del 2023 o all'inizio del 2024, anticipando qualche dettaglio.

I fan di Squid Game dovranno attendere piuttosto a lungo: la stagione 2 non arriverà infatti sugli schermi prima del 2023 o dell'inizio del 2024.

Il creatore Hwang Dong-hyuk ha condiviso con Vanity Fair qualche dettaglio del ritorno della serie che ha stabilito record di visualizzazioni su Netflix.

Negli episodi della seconda stagione di Squid Game tornerà Gi-hun, interpretato da Lee Jung-jae, e il creatore ha anticipato: "L'umanità sarà ancora una volta messa alla prova attraverso quei giochi".

Nelle puntate inedite, inoltre, si darà più spazio a Front Man (Lee Byung-hun), il personaggio che supervisiona i giochi mortali.

Il creatore dello show ha quindi anticipato: "La seconda stagione affronta la domanda 'La vera solidarietà tra gli esseri umani è possibile?".

Hwang, in precedenza, aveva dichiarato che lo show avrebbe affrontato la storia del responsabile dei giochi e il suo rapporto con il fratello, il poliziotto. Squid Game, inoltre, dovrà svelare il destino di Gi-hun dopo il cliffhanger con cui si era conclusa la prima stagione che l'ha mostrato mentre decideva di non salire sull'areo.

Lo sceneggiatore aveva ideato il progetto inizialmente come un film e ha poi trasformato l'idea in una serie tv quando Netflix è arrivata in Corea nel 2016, andando alla ricerca di nuovi progetti.

I primi nove episodi sono arrivati su Netflix nel settembre 2021 diventando un successo internazionale.