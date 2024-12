Squid Game 2: il creatore Hwang Dong-hyuk svela come la seconda stagione ha cambiato il destino della terza

Lo scrittore e regista di Squid Game, Hwang Dong-hyuk, ha trascorso quasi un decennio sulla storia che sarebbe diventata la prima stagione del suo dramma targato Netflix, ma una volta che la serie è diventata un successo, ci sono state richieste immediate ed entusiaste per un seguito.

Improvvisamente, Hwang Dong-hyuk si è trovato a scrivere e produrre non una, ma altre due stagioni di Squid Game a tempo di record rispetto alla precedente. "Poiché ho creato la prima stagione senza pensare alla seconda, quando è stato deciso di fare la seconda stagione, la pressione è stata davvero immensa", ha dichiarato il regista Hwang a IndieWire.

"Pensavo tra me e me: 'Sarò davvero in grado di farcela? Sarò in grado di creare o scrivere qualcosa che superi la prima stagione?' Ma una volta che ho iniziato a scrivere, e una volta che sono entrato nella storia di Gi-hun (Lee Jung-jae) che torna ai giochi con le sue motivazioni, è andata molto meglio di quanto pensassi. Sono stato in grado di creare una storia che ritenevo più intrigante, di inventare personaggi più interessanti e di proporre anche giochi più originali e intriganti".

"Durante il percorso, credo che quel senso di peso o di pressione si sia trasformato in una fonte di gioia e ho gradualmente acquisito la certezza che stavamo creando qualcosa che non avrebbe deluso i fan della prima stagione. Detto questo, ovviamente non è stata un'impresa facile. Tuttavia, credo che con questa fiducia, sono stato in grado di affrontare la situazione con un approccio migliore".

Sempre durante la stessa intervista, Hwang ha dichiarato che lavorare alla seconda stagione contemporaneamente alla terza e ultima (prevista per la fine del 2025) ha influenzato il suo processo di scrittura e ha plasmato la storia in modo diverso: "Ho scritto le stagioni 2 e 3 contemporaneamente... e lungo la trama si verifica un punto di svolta che porta a una serie di eventi diversi e anche a un cambiamento significativo nel personaggio. Relativamente parlando, il finale della seconda stagione è arrivato abbastanza presto. Tuttavia, il finale della terza stagione ha preso una direzione diversa da quella che avevo inizialmente concepito. Mentre lavoravo alla storia e alla sceneggiatura, ho visto questa nuova strada che volevo percorrere, e così il finale della Stagione 3 è cambiato durante la creazione della Stagione 2".

La seconda stagione mostra il ritorno di Gi-hun ai giochi, che utilizza la sua esperienza per aiutare gli altri a sopravvivere meglio alle sfide mortali che li attendono. Tuttavia, nonostante i suoi avvertimenti di morte certa, molti altri giocatori vogliono correre il rischio e provare a vincere miliardi.