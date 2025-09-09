Stephen King svela i suoi 10 film preferiti di tutti i tempi

Stephen King si "sbottona" diffondendo la lista dei suoi 10 film preferiti di tutti i tempi. Il prolifico maestro del brivido, fervente cinefilo nonché autore più adattato di sempre da cinema e tv, non ha resistito regalando ai fan una nuova perla che alimenterà il dibattito. Lo scrittore ha diffuso su X la classifica, rivelando inoltre i quattro adattamenti preferiti tratti dalle sue opere.
La classifica (non in ordine) comprende opere di autori di culto quali William Friedkin, Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Billy Wilder e Steven Spielberg (quest'ultimo, due volte) e due titoli interpretati da star leggendarie come Humphrey Bogart, Richard Dreyfuss e Robert De Niro. La lista è ampiamente dominata da classici degli anni '70, epoca in cui il ventenne King sognava un futuro da scrittore mentre muoveva i primi passi nel mondo del lavoro.
I 10 film preferiti del Re del Brivido
Il salario della paura (1977)
Il Padrino - Parte II (1974)
Getaway! (1972)
Ricomincio da capo (1993)
Casablanca (1943)
Il tesoro della Sierra Madre (1948)
Lo squalo (1975)
Mean Streets (1973)
Incontri ravvicinati del terzo tipo (1977)
La fiamma del peccato (1944)
Tra i titoli citati, Il salario della paura di William Friedkin fu stroncato dalla critica e si rivelò un disastro al botteghino, forse perché Star Wars era stato un successo strepitoso solo un mese prima. Dopo la rivalutazione della critica, la pellicola è stata definita un capolavoro sottovalutato. Lo stesso Friedkin che lo definì il suo progetto più personale e difficile.
Tra pellicole pluripremiate come Il padrino - Parte seconda e classici come Getaway!, crime in stile Bonnie & Clyde del 1972 con Steve McQueen e Ali MacGraw, sorprende la commedia romantica di Harold Ramis con Bill Murray e Andie MacDowell ambientata nel Giorno della Marmotta.
I 4 adattamenti preferiti
Stephen King ha scelto di escludere dalla lista dei film preferiti gli adattamenti delle sue opere, citando però i quattro da lui prediletti. Si tratta di Misery e Stand By Me, entrambi diretti da Rob Reiner, de Il miglio verde e Le ali della libertà, entrambi diretti da Frank Darabont, che ha all'attivo anche _The Mist.
A mancare dalla shortlist kinghiana c'è uno dei titoli più celebri, Shining, di cui conosciamo bene le vicissitudini e le liti tra King e Stanley Kubrick per via delle loro visioni divergenti sull'opera. A sorpresa, assente anche Carrie lo sguardo di Satana di Brian De Palma, uno degli adattamenti più celebri e acclamati.