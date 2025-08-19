Squadra Speciale Cobra 11 stasera su Rai 2: trama e cast delle puntate del 19 agosto in prima visione assoluta

Stasera, 19 agosto, alle 21:20 su Rai 2, va in onda un nuovo appuntamento con Squadra Speciale Cobra 11, la serie televisiva tedesca più seguita dal pubblico italiano e amata a livello internazionale, per le sue adrenaliniche avventure poliziesche lungo le autostrade del Nord Reno-Westfalia. In prima serata verrà trasmesso il film evento La Cacciatrice, seguito dal primo episodio della ventottesima stagione.

Squadra Speciale Cobra 11: La storia della serie tedesca

La serie, il cui titolo originale è Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolize - è una delle produzioni televisive più longeve e di successo in Germania. Al centro della trama ci sono le avventure di una coppia di agenti della polizia autostradale, impegnati a fermare criminali e a gestire situazioni ad alto rischio, spesso ambientate sulle celebri Autobahn.

La serie si distingue per le spettacolari scene d'azione: inseguimenti ad alta velocità, incidenti mozzafiato e stunt di grande impatto che l'hanno resa un vero cult internazionale. Andata in onda per la prima volta nel 1996, ha conquistato rapidamente popolarità non solo in Germania, ma anche in numerosi altri Paesi, grazie al suo ritmo serrato e alla spettacolarità delle riprese.

Squadra Speciale Cobra 11: Non è un gioco da ragazzi

Il protagonista indiscusso è Semir Gerkhan, interpretato da Erdoğan Atalay, ormai diventato uno dei volti più iconici della televisione tedesca. Nel corso delle stagioni, al suo fianco si sono alternati diversi partner, ognuno capace di portare nuove sfumature e dinamiche alla squadra. Nelle stagioni più recenti, Semir collabora con Vicky Reisinger, la prima donna ad affiancarlo stabilmente, segno della capacità della serie di rinnovarsi senza mai perdere la sua identità fatta di azione e adrenalina. A partire dal 2022, la serie ha introdotto una nuova formula: tre film TV inediti da circa 90 minuti ciascuno

La cacciatrice: trama del film per la Tv

Un tranquillo giorno di lavoro si trasforma in un incubo per Semir Gerkhan e Vicky Reisinger, quando vengono improvvisamente accusati dell'omicidio di un procuratore con cui avevano avuto recenti contrasti professionali. Le prove sembrano schiaccianti: i due si ritrovano al centro di un complotto. L'unico modo per salvarsi è scappare, svolgere indagini non autorizzate e trovare le prove della propria innocenza. Durante queste investigazioni due non saranno soli, ad aiutarli la loro squadra che non ha mai creduto alle accuse mosse ai due colleghi.

Trama Episodio 1 - stagione 28 - Non è un gioco da ragazzi

Semir e Vicky vengono chiamati sul luogo di un incidente stradale, dove riescono a salvare l'unica sopravvissuta: una bambina. Quello che all'inizio sembra un normale incidente, però, si rivela molto più inquietante. Durante i rilievi, infatti, i due scoprono che la madre della piccola non è morta nello scontro, ma è stata accoltellata. Le indagini prendono così una direzione del tutto inaspettata e portano la Squadra Speciale Cobra 11 a scoprire un losco giro di truffe ai danni del servizio sanitario nazionale, orchestrato all'interno di una casa di riposo.

Cast di Squadra Speciale Cobra 11