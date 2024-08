Squadra Speciale Cobra 11 stasera su Rai 2: trama e cast della puntata del 14 agosto

La nuova stagione di Squadra Speciale Cobra 11 debutta oggi, 14 agosto 2024, alle 21.20 su Rai 2, segnando il ritorno della produzione televisiva tedesca più seguita dal pubblico italiano e più amata a livello internazionale. La serie, lanciata in Germania da RTL Television nel 1996 e arrivata in Italia nel 1999, ha catturato l'immaginazione del pubblico con le sue adrenaliniche avventure poliziesche lungo le autostrade del Nord Reno-Westfalia,

La regione include metropoli come Colonia, Düsseldorf e Neuss. I protagonisti, Semir e Vicky, prima donna partner di Semir, sono due ispettori della polizia autostradale che quotidianamente affrontano criminali pericolosi per mantenere l'ordine e la sicurezza sulle autostrade. Nel 2022 è stata ufficialmente smentita l'interruzione della serie, che è proseguita con tre film TV della durata di 90 minuti, in onda su RTL+

Squadra Speciale Cobra 11 sinossi de: "Non è un gioco da ragazzi"

La nuova stagione inizia con un drammatico incidente automobilistico. Semir e Vicky riescono a salvare una bambina che, nonostante la gravità della situazione, esce miracolosamente illesa. Tuttavia, la situazione è ben più complessa di quanto sembri: la madre della bambina è stata brutalmente accoltellata, e l'omicidio si rivela un enigma che i due ispettori devono risolvere.

Le indagini conducono Semir e Vicky a scoprire un'ampia rete di frode ai danni del servizio sanitario nazionale. Questa organizzazione criminale, radicata in una casa di riposo, sfrutta gli anziani ospiti per accumulare ricchezze illegalmente. Ogni passo avanti nelle indagini svela nuovi colpi di scena, mentre Semir (Erdogan Atalay) e Vicky si avvicinano sempre di più alla mente dietro questo elaborato piano.

Semir e Vicky

L'esperienza di salvare la bambina risveglia in Vicky (Pia Stutzenstein)un profondo istinto materno, che inizia a influenzare la sua capacità di concentrarsi sull'indagine. La tensione aumenta quando Vicky si trova a dover gestire il conflitto tra il suo ruolo di poliziotta e i sentimenti personali che la travolgono. Questa complessità emotiva rischia di compromettere non solo la sua lucidità professionale, ma anche l'equilibrio del suo rapporto con Semir.

A complicare ulteriormente le dinamiche arriva Max, interpretato da Nicolas Wolf, il nuovo capo del distretto, che adotta un approccio più razionale e distaccato nella gestione delle indagini. Max cerca di bilanciare rigore e empatia, ma il suo metodo entra in conflitto con l'approccio diretto e passionale di Vicky. Con l'intensificarsi dell'indagine e l'aumento dei pericoli, il rapporto tra Vicky e Max subisce scossoni significativi. Tuttavia, nonostante le divergenze iniziali, la comprensione reciproca tra i due comincia a emergere. Solo attraverso questo ritrovato equilibrio emotivo la squadra potrà completare l'indagine e assicurare i colpevoli alla giustizia.