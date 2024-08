Squadra Speciale Cobra 11 stasera su Rai 2: trama e cast della puntata del 21 agosto

Stasera 21 agosto su Rai 2, alle 21:20 in prima serata, va in onda un nuovo appuntamento con Squadra Speciale Cobra 11 la serie televisiva tedesca più seguita dal pubblico italiano e più amata a livello internazionale. Lanciata in Germania da RTL Television nel 1996 e arrivata in Italia nel 1999, ha catturato l'immaginazione del pubblico con le sue adrenaliniche avventure poliziesche lungo le autostrade del Nord Reno-Westfalia.

Squadra Speciale Cobra 11: La storia

Cobra 11 è il titolo italiano della serie televisiva tedesca Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei, una delle serie più longeve e di successo in Germania. La serie è incentrata sulle avventure di una coppia di poliziotti della polizia autostradale, che affrontano criminali, incidenti spettacolari e situazioni ad alto rischio, spesso su strade ad alta velocità come le autostrade tedesche. Ogni episodio è caratterizzato da scene d'azione intense, inseguimenti automobilistici spettacolari e numerosi stunt.

La serie ha esordito nel 1996 e ha guadagnato popolarità non solo in Germania ma anche in molti altri paesi, grazie alle sue scene mozzafiato e all'azione costante. Il protagonista principale della serie è Semir Gerkhan, interpretato da Erdoğan Atalay, uno dei personaggi più iconici della televisione tedesca. Nel corso degli anni, Semir ha avuto diversi partner, poiché la serie ha visto un susseguirsi di attori che interpretavano i suoi colleghi. In questa stagione al suo fianco troviamo Vicky, prima donna che affianca Semir.

Semir con la sua partner Vicky

Sinossi degli episodi del 21 agosto

Nel primo episodio, Speranza, un uomo irrompe in una stazione di servizio e rapisce l'uomo che ci lavora. Si scoprirà che si tratta di Justus Siegel, al quale è stata rapita la figlia, e che Markus Siberski è il responsabile del rapimento. La polizia interviene e Semir, che era lanciato all'inseguimento dei due, viene anche lui rapito. Vicky si impegna al massimo per rintracciare il rapitore e liberare Semir, che però riesce a scappare da solo. Nel corso delle ricerche e delle indagini, Vicky capisce chi ha realmente rapito la bambina, la rintraccia e riesce a liberarla.

A seguire Caccia a Semir, Il commissario è in fuga dalla Polizia! Poco dopo aver litigato con l'investigatore della dogana Winter a causa di un'operazione congiunta fallita, quest'ultimo viene ucciso. Semir è il principale indiziato.

Interpreti e personaggi