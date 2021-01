Spy Kids: Robert Rodriguez si occuperà del nuovo film prodotto da Skydance

Spy Kids tornerà sul grande schermo grazie a una nuova versione della storia al centro del franchise che verrà prodotta da Skydance e Spyglass Media Group in collaborazione con Robert Rodriguez.

Il filmmaker sarà coinvolto come autore e regista del prossimo lungometraggio che racconterà le avventure di una famiglia multiculturale.

Il franchise di Spy Kids ritornerà sugli schermi dopo aver conquistato con il primo lungometraggio nel 2001 ben 112 milioni di dollari negli Stati Uniti. Le avventure dei ragazzini che entrano in azione per salvare i loro genitori, degli agenti segreti, dai pericoli ha poi dato vita ad alcuni sequel che hanno portato a incassi pari a 550 milioni di dollari in tutto il mondo.

Robert Rodriguez è tornato recentemente nel mondo dei film per tutta la famiglia grazie a We Can Be Heroes, prodotto per Netflix, e recentemente ha concluso le riprese di Hypnotiq con star Ben Affleck.

Il filmmaker, prossimamente, tornerà sul set per realizzare la serie The Book of Boba Fett, spinoff di The Mandalorian che debutterà su Disney+ a dicembre.