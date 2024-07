SpongeBob, il suo doppiatore rivela: "è un personaggio autistico"

Durante il Motor City Comic Con del 2024 a Detroit, Tom Kenny, la voce dietro il celebre personaggio di SpongeBob SquarePants, ha fatto una rivelazione significativa: SpongeBob è autistico. La dichiarazione è avvenuta durante una sessione di domande e risposte, dove Kenny ha spiegato come questa caratteristica sia vista come un superpotere del personaggio.

Tom Kenny Rivela che SpongeBob SquarePants è "Autistico"

Kenny ha raccontato un momento toccante in cui un fan, visibilmente affetto dallo spettro autistico, gli ha chiesto se SpongeBob fosse come lui. La risposta di Kenny è stata un sincero "Certo!", aggiungendo che l'autismo di SpongeBob è il suo superpotere, proprio come lo è per il fan. Questo riconoscimento ha ricevuto un caloroso applauso dal pubblico.

Una scena di SpongeBob il film, del 2004

Non è la prima volta che Kenny discute di SpongeBob in questi termini. Già nel 2012, durante il podcast WTF di Marc Maron, Kenny aveva accennato che SpongeBob potesse avere tratti autistici, sottolineando come il personaggio fosse ossessionato dal suo lavoro, estremamente laborioso e profondamente immerso in ciò che fa. Questi tratti hanno permesso a molti bambini nello spettro autistico di identificarsi con SpongeBob più che con altri personaggi dei cartoni animati.

La rivelazione di Kenny al Motor City Comic Con non solo celebra il 25° anniversario di SpongeBob SquarePants, ma invia anche un potente messaggio di inclusione e accettazione. Riconoscere SpongeBob come un personaggio autistico permette a molti fan di vedersi rappresentati e di sentirsi parte di una comunità più ampia e accogliente.