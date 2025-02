Plankton cerca di salvare il mondo da Karen nel trailer del film spinoff di SpongeBob Squarepants

Plankton è il protagonista del film spinoff del franchise di SpongeBob Squarepants, di cui Netflix ha ora condiviso il trailer.

Il video promozionale annuncia che la nuova avventura animata arriverà in streaming il 7 marzo, svelando inoltre molte anticipazioni sui divertenti problemi che dovranno affrontare i protagonisti.

Cosa accadrà nel film su Plankton

In Plankton: Il Film, il divertente villain cercherà, ovviamente, di prendere il potere. Dopo tantissimi anni di collaborazione, tuttavia, il suo robot Karen decide di agire in modo indipendente per dominare il mondo, obbligando così SpongeBob, Patrick Stella, Sandy Cheeks e gli altri personaggi a entrare in azione per poter salvare Bikini Bottom dai piani malvagi di Karen.

Ecco il video:

Nel trailer appare anche Spot, l'ameba-animale domestico di Plankton. Il villain dovrà inoltre cercare di fare pace con la moglie Karen, stanca di continuare ad aiutare il marito e a elaborare piani per rubare la formula segreta del Krabby Patty di cui poi Plankton si assume il merito.

Spongebob - Fuori dall'acqua e l'elogio della follia

Il film animato è diretto da Dave Needham, mentre la sceneggiatura è firmata da Mr. Lawrence & Kaz e da Mr. Lawrence & Chris Viscardi, basandosi su una storia di Mr. Lawrence.

Nel team della produzione ci sono anche Marc Ceccarelli e Vincent Waller, mentre Mahuia Bridgman-Cooper ha composto le musiche originali.

Il franchise animato

Nickelodeon, in autunno, aveva annunciato il rinnovo della serie Lo show di Patrick Stella per le stagioni 4 e 5, ciascuna composta da 13 episodi.

Lo spinoff ha come protagonisti Patrick (Bill Fagerbakke) e il resto della sua famiglia che viene costantemente sconvolta dai suoi capricci e dalla sua immaginazione surreale.

A dicembre, inoltre, era stato trasmesso lo speciale in stop motion intitolato SpongeBob & Sandy's Country Christmas.