SpongeBob: primo sguardo allo speciale di Natale; rinnovato Lo show di Patrick Stella per le stagioni 4 e 5

Nickelodeon ha rinnovato la serie animata Lo show di Patrick Stella per le stagioni 4 e 5, inoltre ha diffuso una prima clip dello speciale in stop motion di SpongeBob & Sandy's Country Christmas.

Novità entusiasmanti per i fan di Spongebob e dei suoi amici. Nickelodeon ha rinnovato la serie animata Lo show di Patrick Stella per le stagioni 4 e 5, ciascuna composta da 13 episodi.

Inizialmente pensato come serie composta da 26 episodi, Lo show di Patrick Stella è stato rinnovata per una seconda stagione di 26 episodi nel marzo 2022, a metà della sua prima stagione. Successivamente è stato deciso di dividere la seconda puntata in due stagioni (2 e 3) per mantenere le dimensioni più coerenti con la durata delle stagioni attualmente andate in onda in streaming.

Il rinnovo di oggi, annunciato in occasione del panel di SpongeBob al NYCC, coincide con i tempi e le dimensioni del precedente: anch'esso è per 26 episodi totali e arriva a metà della durata dei 26 episodi precedentemente scelti. Questa volta, però, si tratta di un ordine di 2 stagioni fin dall'inizio.

La seconda stagione, composta da 12 episodi, si è conclusa ad agosto, mentre la terza stagione, con uno speciale festivo di dimensioni maggiori, è stata lanciata all'inizio di questa settimana.

Lo show di Patrick Stella, il secondo spinoff di SpongeBob, ha come protagonisti Patrick (Bill Fagerbakke) e il resto della sua famiglia che viene costantemente sconvolta dai suoi capricci e dalla sua immaginazione surreale.

Lo speciale stop motion

Nickelodeon ha rilasciato anche una clip in anteprima del prossimo speciale in stop-motion per il 25° anniversario di SpongeBob, SpongeBob & Sandy's Country Christmas, che sarà trasmesso a dicembre su Nick e Paramount+. La clip è stata rivelata sempre venerdì durante il panel di Nick al New York Comic Con.

Nello speciale di mezz'ora, quando uno degli esperimenti di Sandy va storto, la famiglia Cheeks fa squadra per salvare il Natale a Bikini Bottom.

Lo speciale vede Craig Robinson nei panni di Pa Cheeks, Johnny Knoxville in quelli di Randy Cheeks e Grey Delisle nei panni di Ma Cheeks, Granny Cheeks, Rosie e Rowdy che riprendono i ruoli della famiglia di Sandy Cheek dal film Saving Bikini Bottom: The Sandy Cheeks Movie.