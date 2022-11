Spirited - Magia di Natale: un oggetto di scena ha quasi messo nei guai Octavia Spencer

Octavia Spencer ha rivelato un divertente incidente legato a un oggetto di scena davvero originale di Spirited - Magia di Natale, il film che la vede protagonsita accanto a Ryan Reynolds e Will Ferrell.

L'attrice, mentre era ospite del talk show condotto da Jimmy Fallon, ha svelato cosa le è accaduto dopo le riprese del progetto in arrivo il 18 novembre su Apple TV+.

Parlando con Fallon, Octavia Spencer ha ricordato cosa è accaduto quando si è trovata in coda alla cassa di un negozio e ha notato una banconota nella borsa: "Questa è la questione: non ho mai contanti con me. Ed ero tutta entusiasta. Sono inoltre una cliente che è sempre pronta, non voglio perdere tempo per andare alla ricerca degli spiccioli o della mia carta di credito quando sono alla cassa. Quindi mi piace trovare le banconote".

L'attrice ha ricordato: "Stavo pensando 'Ho dei contanti?', 'Ho 5 dollari?'. E ho trovato una banconota da 100 nel mio portafoglio. Ed ero così orgogliosa perché mi sembrava di aver trovato un tesoro".

Octavia ha quindi sottolienato: "E sono davvero felice di essere una di quelle persone che si preparano prima perché stavo guardando la banconota da 100 dollari e pensavo 'Ben Franklin sembra davvero, davvero strano'". I 100 dollari erano infatti falsi perché realizzati per le riprese di Spirited - Magia di Natale e avevano stampato un ritratto di Ryan Reynolds. La situazione sarebbe stata quindi particolarmente imbarazzante nel caso in cui la star avesse consegnato i soldi finti alla cassiera.

Spirited - Magia di Natale: il trailer ufficiale della commedia natalizia con Will Ferrell e Ryan Reynolds

Nel film ogni vigilia di Natale, il Fantasma del Natale Presente (Will Ferrell) sceglie un'anima perduta da redimere attraverso la visita di tre spiriti. Ma questa volta ha scelto lo Scrooge sbagliato. Clint Briggs (Ryan Reynolds) stravolge le carte in tavola e il suo ospite fantasma si ritrova a riesaminare il proprio passato, presente e futuro.

Per la prima volta, "A Christmas Carol" viene raccontato dal punto di vista dei fantasmi in questa esilarante rivisitazione musicale del classico racconto di Dickens: considerando che Will Ferrell e Ryan Reynolds sono i due principali interpreti della pellicola, possiamo affermare con certezza che le risate sono assicurate.

Dal regista Sean Anders (Daddy's Home, Instant Family), scritto da Sean Anders e John Morris, con canzoni originali dei Premi Oscar Benj Pasek e Justin Paul (La La Land) e le coreografie di Chloe Arnold (The Late Late Show with James Corden), "Spirited - Magia di Natale" è una dolce e piccante delizia natalizia.