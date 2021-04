Saw 10: il film è in lavorazione e seguirà Spiral - L'eredità di Saw

Saw 10 è attualmente in sviluppo: il decimo episodio della saga di Saw seguirà Spiral - L'eredità di Saw, reboot che si distacca dalle vicende della serie originale.

Il franchise di Saw - l'enigmista includerà anche un decimo film. Secondo quanto riportato da Production Weekly e Bloody Disgusting, Saw 10 è stato inserito tra i nuovi progetti in lavorazione e seguirà Spiral - L'eredità di Saw, reboot che si distacca dalle vicende narrate nella serie originale.

Saw - l'enigmista, una scena del film

L'unica certezza è che Saw 10 è attualmente in sviluppo. Altre notizie sui membri del cast e della crew che si occuperanno della realizzazione del film sono ancora sconosciute. A questo punto occorre interrogarsi sul valore che Spiral - L'eredità di Saw assume nel franchise nato dalla mente di James Wan e Leigh Whannell. In che modo il nono episodio della saga (apparentemente un reboot) medierà tra l'ottavo e il decimo attualmente in sviluppo? Molto, ovviamente, dipenderà dal risultato commerciale e critico di Spiral, che sarà distribuito a partire dal 14 maggio 2021.

Rebecca Marshall tra le vittimi di Saw 3D

Il franchise di Saw è legato ai nomi di James Wan e Leigh Whannell e ha lanciato le carriere di coloro che, poi, sarebbero divenuti i registi del ConjuringVerse e de L'uomo invisibile per New Line Cinema e Blumhouse Productions. Wan ha curato la regia del primo episodio e ha passato la saga tra le mani di Dareen Lynn Bousman rimanendo comunque in cabina di produzione. Partito come un progetto indipendente da un milione di dollari, Saw ha contribuito ad affermare il sottogenere del torture porn negli Stati Uniti (sebbene in una versione meno aspra rispetto a quella battuta dallo Splat Pack) e, nel corso degli anni, ha rappresentato un incasso sicuro per Lionsgate.

Diretto ancora una volta da Dareen Lynn Bousman, Spiral - L'eredità di Saw è stato realizzato grazie alla particolare insistenza di Chris Rock, autore del soggetto del film. Il cast del progetto comprende i nomi di Rock, Max Minghella e Samuel L. Jackson. Ad accomunare Jigsaw e Spiral sono i due sceneggiatori che si sono occupati dei film. Spiral racconterà la storia di una serie di casi connessi a un nuovo Jigsaw e al passato e al presente di John Kramer. A quanto pare, l'uomo avrebbe dato vita a più epigoni di quanto si pensava possibile.