Spiral - L'eredità di Saw: nuova immagine dall'atteso reboot del famoso film horror

Empire ha pubblicato una nuova immaginie di Spiral - L'Eredità di Saw, il nuovo film horror con Chris Rock che si riallaccia alla popolare saga di Saw.

Il detective Ezekiel "Zeke" Banks, interpretato da Chris Rock, appare in una nuova immagine di Spiral - L'Eredità di Saw, reboot horror di Saw che racconterà una storia del tutto inedita, diretto da Darren Lynn Bousman.

Chris Rock, noto per le sue performance comiche, sarà il protagonista inaspettato della pellicola, visto che fino ad oggi sono rare le sue apparizioni in progetti diversi dal genere comico. Nella foto di Spiral - L'eredità di Saw diffusa da Empire, vediamo il suo personaggio il detective Ezekiel "Zeke" Banks che analizza un simbolo molto familiare per i fan di Saw.

Parlando con Empire nel nuovo numero, il regista del film Darren Lynn Bousman, che in precedenza ha diretto Saw II, III e IV, ha raccontato che non sono solo i film precedenti della serie a ispirare Chris Rock nella sua interpretazione, ma anche uno dei più famosi thriller serial-killer di tutti i tempi:

"Chris è arrivato con un concetto di thriller. Ha lanciato questa idea molto elaborata e densa. Volevamo che fosse molto più simile a Seven. Ma il film ha comunque tanti legami con il mito di Saw"

Spiral - L'eredità di Saw: la connessione col franchise Saw svelata dal regista?

Ecco la sinossi ufficiale di Spiral - L'Eredità di Saw: Una mente sadica mette in atto una forma contorta di giustizia in SPIRAL, il terrificante nuovo capitolo della saga di SAW. Lavorando all'ombra di uno stimato veterano della polizia (Samuel L. Jackson), lo sfrontato detective Ezekiel "Zeke" Banks (Chris Rock) e il suo partner alle prime armi (Max Minghella) si occupano di una sconvolgente indagine su omicidi che ricordano in maniera inquietante l'orribile passato della città. Inconsapevolmente intrappolato in un mistero che si infittisce sempre di più, Zeke si trova al centro del morboso gioco dell'assassino.