Spiral - L'eredità di Saw: la connessione col franchise Saw svelata dal regista?

il regista di Spiral - L'eredità di Saw avrebbe suggerito una connessione tra il film con Chris Rock e la saga horror di Saw.

Grande è la curiosità dei fan nei confronti di Spiral - L'eredità di Saw, nuovo capitolo della saga horror che vede l'inedita presenza del comico Chris Rock in veste di protagonista. Adesso il regista Darren Lynn Bousman avrebbe finalmente suggerito la connessione del nuovo film, col franchise Saw.

Finora i dettagli sulla relazione tra Spiral - L'eredità di Saw e gli altri film della saga sono stati piuttosto vaghi tanto da impensierire gli appassionati della popolarissima serie di film.

La sinossi ufficiale di Spiral - L'eredità di Saw ha confermatro che il nuovo film è ambientato nell'universo di Saw, ma il primo trailer non ha rivelato la presenza né di Jigsaw né degli altri personaggi del franchise. Ma ecco cosa ha dichiarato a MovieWeb Darren Lynn Bousman, veterano della saga di cui ha già diretto tre capitoli:

"Ciò che amo di Jigsaw è il fatto che stia cercando di insegnare alle persone ad apprezzare ciò che posseggono nella loro vita perché là fuori ci sono così tante persone che non hanno le stesse opportunità. C'è chi muore di cancro, guardi fuori e vedi qualcuno che sta fumando una sigaretta e così capisci e ti chiedi 'Cosa diavolo stai facendo? Mio padre è morto di tumore ai polmoni'. Credo che Spiral abbia molto da dire al riguardo. È troppo presto per parlarne, ma ci sono molte cose da dire al riguardo."

Saw: Game Over!

Laanticipa: Una mente sadica mette in atto una forma contorta di giustizia in SPIRAL, il terrificante nuovo capitolo della saga di SAW. Lavorando all'ombra di uno stimato veterano della polizia ( Samuel L. Jackson ), lo sfrontato detective Ezekiel "Zeke" Banks ( Chris Rock ) e il suo partner alle prime armi ( Max Minghella ) si occupano di una sconvolgente indagine su omicidi che ricordano in maniera inquietante l'orribile passato della città.Inconsapevolmente intrappolato in un mistero che si infittisce sempre di più, Zeke si trova al centro del morboso gioco dell'assassino.